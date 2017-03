Daňový poradce ve volném čase rozhoduje zápasy mistrovství světa nebo paralympiády

před 21 minutami

Když mu v roce 2008 přišla pozvánka do Pekingu, musel jí odmítnout. Šance zúčastnit se paralympiády ale přišla o několik let později znovu, a tak si zkušený rozhodčí Tomáš Pajer přidal do své sbírky další velkou zkušenost. Na svém kontě má mimo jiné rozhodování zápasů evropských či světových šampionátů a již více než patnáct let se pravidelně účastní evropské klubové soutěže Euroleague.

Kutná Hora - Píšťalku používal od patnácti let, kdy rozhodoval své první zdravých basketbalistů. Po studiích a dlouhodobém pobytu ve Francii toho ale nechal a zůstal u basketbalu vozíčkářů. Dnes dostává pozvánky na mezinárodní turnaje, ale stále je amatérem a dohled nad zápasy je pro něj koníčkem.

Začátkem března se Tomáš Pajer vrátil z Kanárských ostrovů, kde se uskutečnil turnaj jedné ze tří skupin Euroligy 1. Soutěže se zúčastní ty nejlepší evropské kluby.

"Z pohledu rozhodčích je co do počtu utkání takovýto turnaj náročnější než pro samotné hráče. Na každé předkolo bylo nominováno celkem sedm mezinárodních rozhodčích. Utkání soutěže jsou rozhodována třemi rozhodčími na hřišti, čtvrtý rozhodčí pak sedí u stolku jako komisař utkání, a je zároveň náhradním rozhodčím pro dané utkání," popisuje Pajer, jenž na turnaje jezdí od roku 2000.

Z prestižní akce se pak nejlepší týmy kvalifikují do jednoho z finálových turnajů, které se konají na jaře. V loni se Pajer účastnil toho nejprestižnějšího a rozhodoval zápas Champions Cupu v německém Zwickau. Právě to byl jeden z jeho největších zážitků.

"K nezapomenutelným zážitkům patří i finálové utkání Champions Cup v roce 2012 v Istanbulu mezi domácím Galatasarayem a německým týmem Lahn-Dill. Na utkání mezi v té době nejlepšími světovými kluby s nezapomenutelnou podporou fanoušků Galatasaray asi nikdy nezapomenu," vzpomíná.

Přerod reprezentace je příslibem do budoucna

Rozhodčí se na podobnou akci připravuje několik týdnů dopředu. Český sudí patří do skupiny s titulem tutor, což pro něj znamená spoustu organizační práce navíc. V hale pak musí být hodinu před utkáním a nakonec v ní během dvou zápasů stráví více než šest hodin. Volného času si tak moc neužije.

"Pobyt je většinou dost podobný. V nadsázce často říkám, že v rámci svého cestování znám pouze letiště, hotely a sportovní haly. Občas se s kolegy dopředu domluvíme, stejně jako tomu bylo i letos na Gran Canaria, a pobyt si soukromě prodloužíme a užijeme si cestování i z turistického pohledu," líčí Pajer.

Euroliga je podle něj skvělá zkušenost pro zúčastněné týmy. Zároveň je rodák z Kutné Hory zvědavý na představení jediného českého zástupce v soutěži. Tým WBS Pardubice totiž v březnu čeká Euroliga 3. "Moc bych jim přál postup do další fáze soutěže," svěřuje se.

Zároveň si ale uvědomuje, že má český basketbal na vozíku co dohánět. "V rámci soutěží národních týmů všichni realisticky víme, že evropská i světová špička je o několik tříd výše. Každopádně přípravy nově budovaného národního týmu na letošní mistrovství Evropy kategorie C mohou být určitým příslibem do budoucna," věří Pajer.

Premiéra na paralympiádě přišla v Riu

Z jednoho důvodu má ale Česká republika velmi kvalitní pověst. Jde o pořádání mezinárodních akcí v Brně, které mají vysokou kvalitu a rodinnou atmosféru. Letos bude jihomoravská metropole hostit mistrovství Evropy skupiny C a Euroligu 3.

Jedna z mála akcí, která mu do sbírky chyběla, byla paralympiáda. Pozván byl již do Pekingu, ale rodinné důvody jeho účast zastavily, přesně v době konání her se mu totiž narodila dcera.

Svou premiéru si tak odbyl loni v Riu. Pořádání takové akce mělo samozřejmě ten nejprofesionálnější průběh. Rozhodčí mají jeden zápas denně, ale časově jim program vyjde na šest a půl hodiny. Pajer zde rozhodoval devět utkání včetně zápasu o bronzovou medaili v kategorii žen nebo čtvrtfinále a semifinále kategorie mužů.

Cíle má usměvavý rozhodčí jasné. Udržet se mezi rozhodcovskou špičkou. Končit zatím rozhodně nehodlá. Se všemi zkušenostmi je pro něj tato funkce ale stále koníčkem. V současné době žije Tomáš Pajer, který se živí jako daňový poradce, v Kutné Hoře se svou manželkou a dvěma dcerami. Společně tráví čas jak jinak než sportem.

