Zlín je krok od třetího extraligového titulu v řadě

Sen o zlatém hattricku sledge hokejistů Zlína se zase přiblížil realitě. V úvodním zápase finálové série porazili pardubické Mustangy 3:1. Největší zásluhu má na prvním bodu Zdeněk Šafránek, který v zápase vstřelil hattrick.

Pardubice - Zlínského sledge hokejisty dělí jediné vítězství od třetího extraligového titulu v řadě. V letošní finálové sérii se po výhře 1:3 v Pardubicích ujali vedení v sérii 1:0.

Pardubičtí "Mustangové" nevyužili domácího prostředí k zisku prvního bodu ve finálové sérii i přesto, že vstup do zápasu jim vycházel na výbornou, když nejprve Hering Matouška nadvakrát překonat nedokázal a v přesilovce rozezvonil kapitán Mustangů Pavel Kubeš pouze tyč hostující branky.

A v duchu sportovního přísloví "Nedáš, dostaneš" pardubická obrana následně nechala úplně osamoceného Zdeňka Šafránka v předbrankovém prostoru a ten už neměl problém zakončit krásnou akci, kterou založila dvojice Palát- Stodůlka.

Podle předsedy pardubických sledge hokejistů Pavla Kubeše to byl jeden z klíčových okamžiků zápasu. "Zlín má výborně sehraný tým, ve kterém je šest reprezentantů. Vědí, kde kdo má stát a umí na rozdíl od nás držet pozice. My se necháváme strhnout pukem a nehlídáme si druhou vlnu. Hráči koukají po puku a ne po soupeři." smutně konstatoval po zápase Kubeš.

Zlín poté na zbylých pět minut třetiny zamkl Mustangy v jejich obranné třetině, ale gól z toho nevytěžil. Z brejku se to nepovedlo ani domácímu Kubešovi. Začátek prostřední části začal úplně stejně jako konec té první. Zlín držel pardubické v tlaku, ale nic z toho neměl.

Až ve dvacáté minutě vypálil hned po buly Hábl, tečovaná střela se dostala až k Šafránkovi, který dorážkou překonal bezmocného Bočka. Tento gól hosty nabudil a bylo otázkou času, kdy propadne další střela za Bočkova záda. Ten ale nenechal hostujícím útočníkům nic zadarmo a předváděl skvělé zákroky.

Na střelu z mezikruží z hokejky Zdeňka Šafránka byl ale krátký a zlínský útočník tak mohl slavit hattrick. A to i díky Petrovi Stodůlkovi, který mu nahrával na všechny tři góly. Až třetí obdržená branka probudila pardubické Mustangy a ti z ničeho nic přebrali režii nad tímto zápasem.

Na hostujícího Matouška začala létat střela za střelou a tak se nikdo v hale nedivil, když minutu před koncem druhé třetiny snížil Pavel Kubeš. Ve třetí třetině se ale Pardubice nedostaly do vyložené šance. Po faulu Heringa se naopak musely bránit a mohly jen děkovat Bočkovi, že udržel dvougólovou ztrátu.

Ve zbytku třetiny se nic dramatického už nestalo a Zlín si v poklidu dobruslil pro první bod ve finálové sérii po vítězství 3:1. O druhou výhru znamenající třetí titul v řadě bude bojovat LAPP Zlín v pátek 17. března v 18:30 popřípadě v sobotu ve stejný čas.

Pardubičtí tak mají před sebou velmi obtížný úkol - otočit sérii. "Bude to velmi obtížné. Příští víkend nám bude chybět Bernard Hering, který bude na německém reprezentačním srazu. My budeme muset kluky tlačit k tomu, aby si drželi své pozice. To nám dělá největší problém. Kolikrát tam jsme jako stádo ovcí, které se žene za pukem. První zápas ale Zlín vyhrál zaslouženě. Měli jsme tam sice nějaké tyčky a břevno, ale když nejsme schopni dát gól z nájezdu tři na gólmana, nezasloužíme si vyhrát." uvedl Kubeš.

Zápas o bronz

K bronzu mají daleko blíže sledge hokejisté Karlových Varů. Ti porazili defenzivně založenou Spartu překvapivě vysoko 6:2. Zápas byl přitom po většinu doby vyrovnaný. Na začátku druhé třetiny se dostaly Vary do dvoubrankového vedení zásluhou Bergera a Geiera, ale největší tahoun sparťanských, Zdeněk Krupička, rychle snížil na 1:2. Ještě s rychlejší odpovědí přišel znovu Geier, kterému stačilo 50 vteřin k navrácení dvoubrankového vedení Karlovým Varům.

Do konce druhé třetiny stihly skórovat ještě oba dva týmy. Nejdříve na 4:1 zvýšil hostující Forgo, ale dvě a půl minuty před druhou sirénou vykřesal naději pro Spartu Jan Zapletal. Ve třetí části už se trefovali pouze hosté. Jmenovitě Michal Geier, který přidal svojí třetí a čtvrtou branku v zápase a zajistil tak karlovarským žralokům vítězství 6:2 a vedení 1:0 na zápasy.

Boje o umístění

V sobotu také začaly série zápasů o celkové umístění. V souboji o páté místo je na tom lépe Studénka, která porazila Olomouc nejtěsnějším možným rozdílem 1:0. Vítězný gól dal už v osmé minutě Tomáš Mlčák po nahrávce Petra Kudrny.

Poslední rozhodně nechtějí skončit České Budějovice. Ty sice vstoupily do zápasu s Litvínovem, který za celou sezónu skóroval pouze čtyřikrát, vlažně a v první třetině branku dát nedokázaly, ale poté rozjely parádní "brankostroj". Po třetinách 0:0, 0:2 a 0:6 tak mají nakročeno k sedmému místu. Na osmigólové výhře měl největší zásluhu Jakub David, který dal hned čtyři branky. Po dvou brankách přidali Haberel s Klímou.

