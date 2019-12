Stříbrná královna Kmochová čeká na zlato, na deaflympiádě byla znovu druhá

mac

Na deaflympijských hrách v italské Santa Caterině je hvězdou české výpravy bezesporu lyžařka Tereza Kmochová. Po stříbrné medaili z pátečního sjezdu měla velkou šanci na zlato v kombinaci.

Po vynikajícím sjezdu ale jela Kmochová ve slalomu příliš na jistotu a do své letošní sbírky z této vrcholné akce tak přidala další stříbro.

Kmochová měla kombinaci skvěle rozjetou. Po sjezdu ztrácela na Rusku Jelenu Jakovišinovou 51 setin sekundy a před českou neslyšící lyžařkou byla její silnější disciplína - slalom. Tam nejela tak odvážně, jak by potřebovala a také z kombinace si odváží stříbro.

"Mrzí mě to hodně, protože jsem v prvním kole kombinace, tedy ve sjezdu, zajela svou životní jízdu, pak jsem měla velkou šanci do slalomu, a právě tuto šanci jsem nedokázala chytit za pačesy. Vlastně jsem to prostě sama psychicky nezvládla, takže mě to mrzí. Jela jsem na jistotu, a to nikdy není rychlé, ale i stříbrná medaile se počítá," hodnotila s rozporuplnými pocity Kmochová.

Dobrý výsledek vybojoval pro českou výpravu i Jiří Hartig. Skvělým slalomem vylepšil postavení v kombinaci a nakonec skončil na nepopulárním čtvrtém místě.

"Mohl jsem to více pustit, ale já jel hodně na jistotu a to celkové umístění mi nevadí. Lepší mít umístění, než abych vypadl," prozradil o závodě český reprezentant. Kombinace mu ale napověděla, v jaké formě se nachází s ohledem na další disciplíny. "Věřím si hodně na slalom," uvažoval o dalších závodech Hartig.