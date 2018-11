První hybridní skatepark na světě

Toyota v Římě otevřela celosvětově první hybridní skatepark. Je určen pro BMX, skateboarding a WheelChair Moto Cross. Park byl navržen tak, aby zohledňoval potřeby sportovců s fyzickým handicapem. Klade si za cíl podpořit sociální zapojení a pomáhat budovat nové komunity sportovců z různých skupin.

Automobilka Toyota se dlouhodobě transformuje ve firmu poskytující služby mobility. Stala se mimo jiné dlouhodobým partnerem olympijských a paralympijských her. V tomto duchu vznikl i projekt wheelparku Toyota.

Toyota spolupracuje navíc například s římským hybridním skateparkem Bunker. "Projekt BNKR Toyota Wheel Park se inspiroval celosvětovou kampaní Toyota "Start your impossible". Tato výzva má všechny podnítit k tomu, aby učinili první krok k proměně světa kolem nás, a to odbouráváním překážek a omezení. Toyota bude pokračovat i v dalších lokalitách po celé Evropě. Toyota má vizi nabízet integrovaná řešení mobility pro každého, včetně osob s fyzickým handicapem, abychom podpořili možnosti společenské inkluze," říká Mauro Caruccio, generální ředitel společnosti Toyota Motor Italia.

Toyota se zaměřila na odbourání všech bariér, které by mohly být pro handicapované překážkou. Poskytla proto specializované vybavení WCMX, aby si sportovci upoutaní na vozík mohli tento sport vůbec poprvé vyzkoušet, a rovněž pomohla navrhnout a vybudovat nové přístupné rampy.

Lilly Rice, sportovkyně reprezentující Toyotu v disciplíně WCMX, byla vůbec první Evropankou, která v kolečkovém křesle zvládla backflip. Získala též stříbrnou medaili ve světovém šampionátu WCMX 2018.

"Kampaň ukazuje všem lidem, že fyzický handicap nám nemusí vystavit stopku. Toyota říká, že máme-li svobodu pohybu, nic není nemožné, a jejich hybridní skatepark to jen dokazuje. Mám ohromnou radost, že Toyota plně podporuje WCMX a pomáhá lidem zapojit se do tohoto úžasného sportu a umožňuje jim vyzkoušet si jej v parku BNKR. S pomocí Toyoty budeme, doufejme, schopni ukázat všem potenciál WCMX a také to, že kolečkové křeslo není jen prostředkem mobility, ale skutečným sportovním vybavením, jako je např. skateboard nebo BMX," říká Lilly Rice.