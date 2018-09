Nováková si na Českém poháru vylepšila osobní rekord v hodu oštěpem

před 13 hodinami

Bronzová medailistka z ME v Berlíně hodila svůj oštěp do vzdálenosti 13 metrů a 2 centimetry.

Praha - O poslední body do tabulky před závěrečným kolem dvacátého ročníku KB Českého poháru v atletice vozíčkářů bojovala v neděli bronzová medailistka z ME v Berlíně Kateřina Nováková. Mladá závodnice startovala na domácím poháru v hodu diskem a také oštěpem, ve kterém si vylepšila osobní rekord. Před poslední zastávkou v Pardubicích jí patří čtvrtá příčka.

Reprezentantka Sportovního Clubu JU Praha v neděli závodila ve dvou disciplínách. V disku v kategorii F55 poslala náčiní do vzdálenosti 16 metrů a 34 centimetrů, což je o 21 centimetrů dál než při bronzovém pokusu na mistrovství Evropy v Berlíně. "V disku jsem měla lepší výkon než v Berlíně. Jak jsem již zmínila před měsícem na mistrovství Evropy, určitě mám na víc," hodnotí své vystoupení Nováková.

Její oštěp pak doletěl těsně za 13 metrů a s délkou 13,02 se jedná o nový osobní rekord. "S výsledky jsem nad míru spokojená. Disk je zlatá střední cesta a v oštěpu jsem si hodila nový osobní rekord. Takže obrovská spokojenost." Celkově si za svůj výkon připsala do průběžného pořadí pět bodů a před poslední zastávkou Českého poháru v Pardubicích jí patří čtvrtá příčka. "Myslím, že letos si čtvrté místo ponechám a uvidíme, co nám přinese příští rok. Sezona pro mě byla vydařená. Jsem spokojená, ale stále je co zlepšovat," dodává dvacetiletá diskařka.

Mezi ženami zatím průběžné první místo drží paralympijská vítězka z Pekingu a stříbrná z Athén Eva Kacanu. Letos třiapadesátiletá olomoucká reprezentantka závodila ve vrhu koulí a náčiní poslala do vzdálenosti 5 metrů a 34 centimetrů. Její největší soupeřkou pro zisk celkového prvního místa je po pěti kolech Miroslava Obrová, která za Kacanu zaostává pouze o bod.

Velké rozuzlení přinesou příští týden také závody mužů. Na čele hodnocení jsou se shodným počtem 73 bodů totiž hned tři závodníci - Zach, Kisý a Běleš.

Pátého kola Českého poháru v atletice vozíčkářů se zúčastnilo celkem 24 handicapovaných sportovců. "Povedlo se to skvěle. Počasí i výsledky byly výborné. Co jsme zjišťovali, tak i závodníci byli spokojení," zhodnotila celou sportovní událost pořadatelka Klára Jelínková.