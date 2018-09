Sledgehokejisty Sparty letos požene za úspěchem i nový moderní stadion

před 4 hodinami

Tým sledgehokejové Sparty využívá od letošní sezony úplně nový zimní stadion. Moderní aréna vyrostla v loňském roce v pražských Strašnicích a otevřena byla v lednu letošního roku.

Praha - Pro sledgehokejisty v Praze bylo vždy největším problémem najít nějaký volný zimní stadion. Minulé roky tak sledgehokejová Sparta musela mít své zázemí mimo hlavní město. Letos je tento problém už minulostí, řešením se stal zimní stadion Škoda Icerink. V Praze se jedná o první výstavbu zimního stadionu za posledních patnáct let. Nový domácí stánek si sledgehokejisté chválí, přesto však tato moderní hala nemá dostatečné prostory pro vytvoření kvalitního zázemí.

První zápas v novém prostředí dopadl pro domácí výhrou. Sparta uspěla nad silnou Olomoucí. Nerozhodné skóre 1:1 dospělo až k nájezdům. V nich byli úspěšní pouze hráči v rudobílých dresech, za které se trefil Zdeněk Krupička a Miroslav Novotný. Zatímco první jmenovaný patří k dlouholetým oporám týmu a má bohaté zkušenosti i z reprezentace, Miroslav Novotný se mezi tahouny mužstva zařadil teprve nedávno. "Míra se za poslední rok velmi zlepšil, jsme rádi, že mu to začíná i trochu střílet," říká předseda klubu Jan Zapletal.

Sparta bude ale v začínající sezoně, na rozdíl od většiny ostatních týmů, spoléhat pouze na tuzemské hráče. Spolu s Karlovými Vary je jediným týmem, který nemá na soupisce žádnou zahraniční posilu. Pražané mají ale v týmu i několik hráčů reprezentace, včetně brankáře.

Pražská Sparta vidí velký příslib do budoucna i v nastupující generaci, a to především v podobě čtrnáctiletého talentovaného hráče Alexe Ohara. Ten se během léta zúčastnil kempu pro mladé talentované sledgehokejisty, který probíhá každoročně v Moskvě.

V Rusku se sešli nadějní parasportovci nejen z celé Evropy, ale třeba i z Japonska. Kromě týdnu plného intenzivních dvoufázových tréninků čekal na všechny sportovce i doprovodný program. Všechno bylo navíc uhrazeno ruskými pořadateli. "Pro toho kluka je to velká motivace, aby viděl, co všechno lze s parahokejem zažít a potom snad i dokázat," uvádí Jan Zapletal. "Alex si to samozřejmě pochvaloval."

Vše tedy nasvědčuje tomu, že sledgehokejová Sparta vstupuje do začínající sezóny s velkým odhodláním uspět. "Do sezóny jdeme s tím, že budeme brát za úspěch play-off a tam už je to nová soutěž," zamýšlí se na závěr Jan Zapletal.