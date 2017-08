Plavci s handicapem se ve Strakonicích připravovali do Mexika, na Havaj i jen tak obyčejně do života

před 2 hodinami

25. ročníku Plaveckého léta se účastnilo 125 plavců s postižením, včetně českých reprezentantů.

Strakonice - Ve Strakonicích se konal již 25. ročník Plaveckého léta. Během tří týdnů zde absolvovalo tréninkové dávky celkem 125 plavců s postižením. Někteří zde byli poprvé a plavat ze začátku vůbec neuměli, další si přijeli zlepšit fyzickou kondici a plaveckou techniku a někteří se zde připravovali na světové soutěže.

Plavecké léto, jež tradičně pořádá KONTAKT bB, má bohatou historii. První ročník se konal už v roce 1993, tehdy se ho zúčastnilo pouze 14 vozíčkářů. Počet účastníků však každoročně narůstal a dnes se každého týdne účastní okolo 60 plavců s nejrůznějšími typy postižení. Strakonickým kempem prošel každý český tělesně handicapovaný plavec, který dosáhl sebemenšího úspěchu na mezinárodní scéně. Všichni tělesně postižení medailisté ze světových soutěží totiž vzešli z programu KONTAKTu bB.

"Jedná se o největší sportovní soustředění plavců s různými typy handicapů v Česku. Strakonický plavecký areál je pro naše potřeby z hlediska bezbariérových přístupů, prostoru, a především díky zdomácnění a vztahům s místním personálem naprosto ideální," říká Jan Nevrkla, ředitel a šéftrenér Plavecké akademie bez bariér KONTAKTu bB.

Účastníky čekal intenzivní dvoufázový plavecký trénink doplněný cvičeními na suchu a jógou. Večer se pak plavci mohli při projekci záběrů z podvodní kamery detailně podívat, co by ve vodě mohli dělat lépe a jak zlepšit techniku svého plaveckého záběru. Každý turnus je pak v pátek zakončen plaveckými závody, na kterých se vždy u začínajících a kondičních plavců ukáže pokrok dosažený během uplynulého týdne, u plavců ze sportovní skupiny je závod spíše ukazatelem únavy z náročného tréninku.

"Plavání dokonale symbolizuje cestu od samostatného pohybu ve vodě k samostatné cestě životem. To je naše hlavní krédo a náplň - ať už pracujeme s paralympioniky, nebo se začínajícími plavci. To, že pořádáme již 25. ročník a zájem o účast stále roste, nejlépe vypovídá o tom, jak se nám činnost daří," osvětluje hlavní motiv akce Nevrkla.

Tradicí se už stal také zápas ve vodním parapólu, což je specialita KONTAKTu bB. Jde o zápas ve sportu vycházejícího z vodního póla, s pravidly zatím ne pevně danými, modifikovanými tak, aby se uplatnili i plavci s nejtěžším handicapem, kteří hrají se svými asistenty. Jde o divácky atraktivní sport, který pravděpodobně není nikde jinde k vidění a přináší s sebou dramatické situace a možnost pocitu vstřelení branky i pro ty, již by se jinde a jinak gólu nikdy nedočkali.

Mezi plavci, kteří se během uplynulých tří týdnů zúčastnili sportovních tréninků, byly i některé legendy českého paralympijského sportu. Ve Strakonicích se představil například držitel čtyř zlatých paralympijských medailí Martin Kovář, který spolu s Janem Nevrklou KONTAKTu bB v roce 1991 založil. Do Strakonic přijel i Tomáš Scharf, jenž byl v roce 1993 nejmladším účastníkem prvního plaveckého kempu a na letošním jubilejním 25. ročníku byl jedním z nejstarších. Spolu s Martinem Kovářem byl také členem prvního reprezentačního týmu, závodil na dvou paralympiádách a je stále aktivním plavcem v soutěžích Českého poháru a oporou klubu SK KONTAKT PRAHA.

Plaveckého kempu se účastnil i Zbyněk Švehla, historicky první Evropan na vozíku v cíli havajského Ironmana. Ten se zde připravoval na svoji unikátní a náročnou cestu, při které plánuje na handbiku zdolat Mauna Keu, nejvyšší sopku Havajských ostrovů. Startovat bude z pobřeží Tichého oceánu a při cestě na vrchol, který leží v nadmořské výšce 4205 metrů, ho čeká takřka 70 kilometrů souvislého stoupání. Setkání s těmito osobnostmi je pro mladé či začínající plavce velmi inspirující a motivující. Na strakonickém kempu byli totiž zastoupeni plavci různých věkových kategorií - nejmladšímu účastníkovi bylo letos 5 let, tomu nejstaršímu o 52 více.

Důležitou složkou programu jsou také dobrovolníci, kteří u začínajících plavců plní ve vodě roli instruktorů, na souši pak pomáhají jako osobní asistenti. Během celých tří týdnů probíhalo jejich školení, aby se zejména nově zapojivší důkladně seznámili s unikátní metodickou řadou KONTAKTu bB, díky níž jsou schopni naučit se samostatně plavat i osoby s velmi těžkým postižením.

Ze Strakonic do Mexika

Většina účastníků Plaveckého léta strávila ve Strakonicích jeden turnus, někteří plavci však polykali každodenní několikakilometrové tréninkové dávky i po dobu dvou či celých tří týdnů. Zejména ti, kteří se chystají na nadcházející mezinárodní závody. Vrcholem letošní sezóny je totiž mistrovství světa v Mexico City spolu s Evropskými paralympijskými hrami mládeže v Janově. Obě soutěže se budou konat v říjnu.

Na nadcházející mistrovství světa se připravovali Tomáš Hlavinka a Vendula Dušková, která by ráda zopakovala dvě finálové účasti z předchozího MS v Glasgow.

"Mými cíli ale nejsou umístění, jsou jimi hlavně kvalitní zaplavané časy," říká devatenáctiletá karlovarská plavkyně. "Oproti Glasgow budu mít v Mexiku méně startů, o to více sil tak budu moct vložit do všech čtyř přihlášených disciplín," pochvaluje si. "Do odletu zbývají ještě necelé dva měsíce, ve kterých plánujeme další dvě kratší soustředění," uzavírá Dušková, osmá z loňských paralympijských her v Rio de Janeiru na tratích 400 metrů volný způsob a 100 metrů prsa.

Tři týdny trénovala ve Strakonicích i další úspěšná paralympionička z Ria, patnáctiletá Anežka Floriánková. Ta však letošní mistrovství světa vynechá a bude se soustředit na Evropské paralympijské hry mládeže v Janově, kam odcestuje spolu s dalšími osmi plaveckými reprezentanty.

Revoluce v klasifikačním systému?

Klasifikace Tělesně postižení plavci jsou rozděleni do tříd 1 (nejtěžší) až 10 (nejlehčí postižení). Plavecké způsoby motýlek, znak a volný způsob označuje třída S, prsa pak SB a polohový závod SM. Současný systém klasifikace je často kritizován, zejména proto, že není dostatečně objektivizován, základ totiž spočívá v subjektivním hodnocení jednotlivých klasifikátorů. Vzhledem k tomu, že v plavání se na start společně postaví závodníci s různými typy postižení (např. plavec s vývojovou vadou, který může třeba skákat ze startovního bloku či kopat nohama, spolu se závodníkem s ochrnutými dolními končetinami a trupovým svalstvem, jenž může k pohybu ve vodě použít pouze ruce), je zavedení vysoké míry objektivizace při posuzování rozsahu postižení nezbytné pro férovou soutěž.

Strakonický kemp letos navštívili výzkumníci Mezinárodního paralympijského výboru, resp. World Para Swimming. Tým odborníků z Velké Británie a Austrálie vedený renomovanými biomechaniky Carlem Paytonem a Brendanem Burkettem prováděl za použití moderních technologií podrobné testování jednotlivých plavců ve vodě i na suchu. Cílem projektu je vytvoření nového systému klasifikace, podle níž se rozdělují plavci do tříd podle stupně postižení. Testování se ve Strakonicích zúčastnilo 29 plavců.

"K zapojení do výzkumu byly vyzvány všechny země. Těší nás, že jsme s 29 plavci co do počtu největší účastníci výzkumu. Od strakonického testování budou výzkumníci odvíjet další postup a stane se klíčovým pro další sběr dat a směřování změny systému klasifikací," dodává Štěpán Cagaň, sportovní koordinátor KONTAKTu bB.

Výzkum získává data nejmodernějšími metodami, mezi něž patří například 3D analýza plaveckého záběru a polohy těla ve vodě nebo přesné změření hydrodynamických odporů, které jsou při plavání způsobovány různými typy postižení. Po vyhodnocení se data srovnají se současným systémem klasifikací, založeném na subjektivním hodnocení klasifikátorů. V budoucnu by tak měl být celý klasifikační proces díky aplikaci nových měřicích postupů daleko objektivnější.