Sportovní Oscar putuje na Slovensko. Obrovská pocta, ví Farkašová

WOOOW!!! 😱👯‍♀️🏆⛷🤩 #LaureusWorldSportsAwards nazývané aj športovými #Oscars sú najvýznamnejším ocenením aké môže športovec dostať 🔝🙌🔝 Byť súčasťou #Laureus19 bola pre nás obrovská česť, radosť, zadosťučinenie 💃🏼💋 ale byť LAUREÁTOM, je jednoznačne najväčším a najhodnotnejším ocenením, aké sme kedy mohli dostať 🏆🤯 ĎAKUJEME Laureus Academy 🙏 boli sme ocenení velikánmi a legendami svetového športu 👑 a od nikoho by to neznamenalo viac! 💯 ĎAKUJEME nášmu skvelému tímu 👉 tréner Dušan Šaradín 🏃🏻‍♂️ manažér Adam Šubrt 👨🏻‍💼 a servisman Miroslav Minařik 👨🏻‍🏭 ktorí nás vždy poháňajú vpred a spolu sme naj! 👊💪 ĎAKUJEME našim rodičom za všetko, čo pre nás robia a čím pre nás sú 🦸🏻‍♀️🗿🦸🏻‍♂️ i keď to slovami nikdy nedokážeme dostatočne vyjadriť! 🖤🖤 ĎAKUJEME našim rodinám 👨‍👩‍👧‍👦 priateľom 👥 učiteľom a trénerom 👩‍🏫👨‍🏫 našim vzorom 🗽 vďaka Vám sme dnes NAMI! 🙏 ĎAKUJEME našim sponzorom a partnerom 🤝 HEAD SKI PPC TEAM plus s.r.o. TOYOTA #madebyPiatka Stredoslovenská energetika - SSE Douchebags Orange Kúpele Lúčky - liečba, prevencia a relax 💝 Vy robíte naše úspechy možnými! 💸💸 A ĎAKUJEME našim fanúšikom za neskutočnú energiu 🔥 ktorú nám svojou podporou dávajú 💕♻️ ale aj našim hejterom 🤬 že nás nenechajú “spať na vavrínoch!” 😴 Ako však hovorí sám Majster slova a.k.a. Mr. Majk Spirit “...zdravíme hejterov. Bol to pre Vás ťažký rok, ha?” 😛🤪 ——- #LaureusWorldSportsAwards also known as the sports #Oscars represent the greatest honour an athlete can get 🔝🙌🔝 To be a part of #Laureus19 has been a tremendous honour, joy & satisfaction 💃🏼💋 but being LAUREATES, is without any doubt, the biggest and most valuable recognition we could have ever gotten 🏆🤯 THANK YOU @LaureusSportforGood Academy 🙏 we’ve been acknowledged by the greats & legends of the sporting world 👑 and no one could’ve made THIS mean more! 💯 THANK YOU, our amazing team 👉 coach @dusan.saradin 🏃🏻‍♂️ manager @aamko08 👨🏻‍💼 and serviceman @minarikmi 👨🏻‍🏭 for always pushing us forward & being the best together! 👊💪 THANK YOU mom & dad, for everything you are & do for us 🦸🏻‍♀️🗿🦸🏻‍♂️ even though words could never do you justice! 🖤🖤 THANK YOU family 👨‍👩‍👧‍👦 friends 👥 teachers & coaches 👩‍🏫👨‍🏫 our idols 🗽 for you have made US who we are today! 🙏 THANK YOU sponsors & partners 🤝 @headski @ppcTEAMplus @toyota #madebyPiatka @stredoslovenskaenergetika @mydouchebag @OrangeSlovensko @kupeleluckyofficial 💝 for making ALL THIS possible! 💸💸 And THANK YOU, our epic fans, for the unbelievable energy 🔥 your support gives us 💕♻️ but our haters, too 🤬 for not letting us “rest on our laurels!” 😴 Tough year though, huh? 😛🤪 #SportForGood #THANKYOU