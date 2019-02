Čeští parabadmintonisté slaví úspěchy a zahráli si i v Japonsku, i když jich je málo

31. 1. 2019 11:19

V České republice se parabadminton stále netěší masivní oblibě. Systematicky tento sport provozuje pouze jeden tým, a to Badminton Sharks Brno. „Rozšířit základnu pravidelně trénujících parabadmintonistů se nám zatím bohužel moc nedaří,“ lituje zakladatelka klubu Pavla Grycová. To ale neznamená, že by zázemí a možnosti pro zlepšování nebyly dostatečně kvalitní. „Naším hlavním cílem je zdokonalit hru našich hráčů,“ vysvětluje.

Brněnští Žraloci na svojí propagaci pracují pořádáním domácích turnajů i účastí na těch zahraničních. "V březnu pořádáme v Brně celodenní parabadmintonový kemp, kterého se zúčastní jak naši hráči, tak úplní nováčci," přibližuje nejbližší plány Grycová. Zatím jediný fungující tým para badmintonu v České republice čeká na další hráče a hlavně na svou konkurenci. Foto: Pavla Grycová "Na začátku května organizujeme v Rousínově třetí ročník Victor Czech Para - Badminton Open," zmiňuje další událost. Zároveň dodává, že v loňském roce se akce zúčastnilo sedmnáct vozíčkářů z Rakouska, Polska a České republiky. Letos doufá v ještě hojnější účast. Hráči těchto tří zemí se potkali také v prosinci na Turnaji tří národů ve Vídni. Nejlepší český parabadmintonista Lukáš Šembera zde ve dvouhře získal bronz a ve čtyřhře se radoval z prvního místa společně s Polákem Jakubem Sikorskim. Dařilo se také českým juniorským zástupcům. Druhé místo obsadil Tomáš Gryc a třetí skončila Dita Brabcová. Tato dvojice se umístila na stříbrné příčce také ve dvouhře. "Účast na turnajích je samozřejmě velkou motivací. Turnaje v Polsku a ve Vídni jsou hodně povzbuzující, protože tam jsou naši dospělí i junioři schopni nejen konkurovat, ale i vyhrávat," komentuje Pavla Grycová. Díky mezinárodní spolupráci se hráči podívali také do Japonska, kde měli možnost zatrénovat si s tamními sportovci. "Pozvání do Tokia bylo velmi příjemné a zatrénovat si s japonskou reprezentací byl zážitek. Pokud přijde podobná nabídka z jiného koutu světa, tak se jí bránit rozhodně nebudeme," těší se Grycová. Nabitý program čeká také na pětadvacetiletého Lukáše Šemberu. Na jaře si zahraje turnaje v kanadském Vancouveru a irském Dublinu. Vrcholem sezony pak bude na konci srpna mistrovství světa v Basileji. Podle Grycové je ale jeho účast na těchto akcích závislá na financích. Podpora a kvalita para badmintonu stále stoupá. "Novinky o akcích parabadmintonu se objevují na stránkách a sociálních sítích Badminton Sharks Brno. Vnímáme také podporu z Českého badmintonového svazu, který se snaží podporovat rozvoj parabadmintonu," přibližuje Grycová. "Vidím velký posun ve hře všech našich hráčů. Lukáš Šembera sbírá zkušenosti na mezinárodních turnajích a je inspirací pro ostatní spoluhráče," dodává.

