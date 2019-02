Para atleti v Emirátach: 22 medailí, ale také kuriózní problém s natěrači

před 21 hodinami

Sedm zlatých, devět stříbrných a šest bronzových medailí. To je sbírka, kterou si čeští para atleti odvezou ze Světových her IWAS 2019 v Sharjahu. Nejvíce se ve Spojených arabských emirátech dařilo Martinu Dvořákovi. Ten ve všech třech závodech obsadil první místo. Ze zlata se ve svých disciplínách radovali také Miroslava Obrová, Eva Kacanů a Jaroslav Petrouš. Atleti ale nebudou vzpomínat jen na úspěchy, v Sharjahu je potkalo také pár organizačních problémů.

Na svůj závod si museli dva dny počkat František Serbus a Eva Datinská, jimž v den konání zrušili program. Evě Datinské se to nestalo poprvé. Závod jí na jiný den přesunuli také na loňském mistrovství Evropy v Berlíně.

"V den závodu jsem zjistila, že nemám startovku na závod ve vrhu koulí. Když se to začalo řešit, bylo mi řečeno, že můj závod nebude a bude asi o tři dny později," vzpomíná na srpnové mistrovství Eva Datinská. "Vzniklo to tak, že na internetu byl můj závod stále vypsaný, ale papírově už byl přesunutý na jiný den. Bohužel, ta papírová verze se ke mně nedostala," dodává.

Problém nastal také na světových hrách. V čase konání závodu se teprve připravoval a natíral vrhačský kruh. "Když jsem dorazila do call roomu, nic nenasvědčovalo tomu, že by závod být neměl. Odvedli nás na stadion a když jsme se blížili, tak jsme se soupeřkami po sobě začaly koukat a říkat si - co to je, oni nám natírají vrhačský kruh," vysvětluje středeční problém Datinská. "Po chvilce čekání přišli organizátoři z IWAS a řekli, že se závod ruší a bude jindy. Už jsem zažila hodně, ale aby natírali vrhačský kruh v hodinu závodu, tak to se mi ještě nestalo," směje se.

I přes počáteční problémy ale dokázala Datinská ve vrhu koulí získat stříbro a k tomu ještě přidala bronz v soutěži diskařek.

Závod v disku zrušili také Františku Serbusovi. Tentokrát kvůli síti. "To, že je závod zrušený, jsem zjistil dvě minuty před tím, než jsem přišel do call roomu. Dvouhodinová příprava tak přišla nazmar. Každý dobrý sportovec se snaží připravit co nejlépe na jakýkoli závod a za každých okolností," uvádí Serbus.

Komplikacím čelil i během samotné soutěže. "Přesunuli nám stanoviště na místo, kde byl obrovský protivítr a všem závodníkům snížil výkonnost o několik procent," zmiňuje další problém. Nakonec Serbus skončil na čtvrtém místě. "Vzhledem k tomu, že jsem měl delší dobu pauzu kvůli zdravotním potížím, si myslím, že na začátek je tento výkon slibný. Tiše doufám, že na příštích závodech bude navýšen," doplňuje.

Kromě rušení a přesouvání soutěží byl na světových hrách problém také s dopravou. Účastníci to měli na hotel přes půl hodiny a někdy se stalo, že strávili v autobuse i čtyři hodiny.

I přes komplikace s organizací si ale česká výprava odveze dvaadvacet medailí. Nejúspěšnějším atletem byl Martin Dvořák, který získal zlato ve vrhu koulí, v oštěpu i v disku. "Tři medaile jsou fajn. Je začátek sezony a výkony tomu odpovídají. Určitě mám obrovské rezervy a možnosti ke zlepšení. V České republice jsem nemohl házet a tomu odpovídají i mé výkony, které rostou s každým dalším odhodem," hodnotí své vystoupení na hrách Dvořák. "Spokojený být tedy úplně nemohu, ale jsem rád, že se posouvám vpřed," dodává.

Ve všech třech disciplínách byl úspěšný také Marek Douda, který skončil pokaždé druhý za Dvořákem. Tři medaile, jednu zlatou ve vrhu koulí a dvě stříbrné v disku a oštěpu, vybojovala také Eva Kacanů. Dvě prvenství slavila Miroslava Obrová a v disku získal zlato také Jaroslav Petrouš.

Sbírku medailí můžou atleti ještě rozmnožit. Ve Spojených arabských emirátech zůstanou až do konce února. V tomto týdnu je čeká v Sharjahu otevřené mistrovství UAE a od 24. února pak v Dubaji startuje seriál závodů Grand Prix.