Florbalovou ligu vozíčkářů ovládli Štíři z Českých Budějovic. Slaví zlatý hattrick

14. 5. 2019 15:35

Po třetí v řadě se povedlo hráčům Českých Budějovic zvítězit ve florbalové extralize vozíčkářů. Díky prvnímu místu v základní části si zajistili účast přímo v semifinále play off. V tom porazili ve dvou zápasech 10:0 a 7:1 ostravský FBC Abak. Ve finále Štíři narazili na pražský Tatran. Tomu vrátili porážku z posledního vzájemného střetnutí a těsným výsledkem 2:1 se radovali z mistrovského titulu. "Tatran hraje dobře, mají silný tým. My jsme se trápili, ale i přestože nám to nešlo, dokázali jsme zápas dotáhnout do vítězného konce,“ hodnotil finálové utkání hráč Českých Budějovic Zbyněk Sýkora.

Letošního play off v Kutné Hoře se zúčastnilo všech sedm celků florbalové extraligy vozíčkářů. Účast v semifinále měli jistou Štíři z Českých Budějovic a SKV Praha ComAp Team. Hráči Plzně naopak hráli pouze o 5. - 7. místo. Jaroslav Novotný převzal cenu pro nejlepšího gólmana uplynulé sezony. Nejužitečnějším hráčem František Synek, nejlepším střelcem Miroslav Večeřa. Foto: FBC Štíři České Budějovice Ve čtvrtfinále se proti sobě postavili Tatran Střešovice a Bulldogs Brno. Z postupu do semifinále se radoval pražský celek, když Bulldogy porazil 6:0 a 5:1. Vítězem druhého čtvrtfinále byl ostravský FBC Abak. V prvním zápase ostravští zvítězili 3:2, ve druhém si účast v semifinále zajistili až v prodloužení výhrou 4:3. Co se semifinále týče, tak mohli diváci v kutnohorské hale vidět dva odlišné souboje. Zatímco budějovičtí Štíři si se svým soupeřem z Ostravy s přehledem poradili ve dvou zápasech 10:0 a 7:1, Tatran postup tak jednoduchý neměl. Zajistil si ho až ve třetím rozhodujícím utkání. V tom porazil druhý tým ligy po základní části SKV Praha ComAp 1:0 a mohl tak ve finále vyzvat úřadující mistry z Českých Budějovic. Trenér Českých Budějovic vsadil v druhé polovině finálového duelu pouze na základní pětku, která po zbytek zápasu ani jednou nezajela na střídačku a dohrála celé utkání. Foto: FBC Štíři České Budějovice Poslední vzájemné střetnutí těchto dvou týmů v základní části skončil překvapivým vítězstvím Tatranu. A také ve finále extraligy byli hráči pražského celku pro Štíry důstojným soupeřem. Až do poloviny třetí třetiny byl stav zápasu 1:1. Sedm minut před koncem hrací doby se pak prosadil Tomáš David a tím zajistil Českým Budějovicím zlatý hattrick. "Byli jsme nervózní z našeho výkonu. Už od začátku to bylo takové nemastné neslané. Asi to bylo naše nejhorší finále za poslední dobu," popisuje autor vítězné branky. "Cítil jsem, že ten gól musíme vstřelit za každou cenu, aby Tatran musel hrát. Byla to pro nás velká úleva," dodává. Ivan Nestával byl zvolen nejlepším obráncem sezony 2018/2019. Foto: FBC Štíři České Budějovice Tatran do play off postoupil ze čtvrtého místa. Druhé místo je pro tým úspěch, ale jak říká jeho brankář Jaroslav Novotný, tak ve finále jim chybělo jen trošku víc štěstí. "Bohužel se nám nepodařilo vyrovnat, ale jsem na kluky hrdý. Na šance to bylo vyrovnané, dali jsme do toho opravdu všechno." V souboji o třetí místo se proti sobě postavili poražení z obou semifinále, a to FBC Abak Ostrava a SKV Praha ComAp Team. Zápas o bronz vyšel lépe týmu z hlavního města a po vítězství 6:0 doplnil finalisty na stupních vítězů.

autor: sul | 14. 5. 2019 15:35