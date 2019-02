Na turnaji v Malmö poprvé tři české florbalové týmy. Zlato přivezli vozíčkáři Štírů

před 1 hodinou

V All star teamu turnaje se umístili tři Češi. Za Štíry to byli Ivan Nestával a Adam Šimonek, doplnil je František Synek z pražského SKV. | Foto: Ivan Nestával

Štíři České Budějovice prokázali na parahrách Malmö Open světovou florbalovou kvalitu a zvítězili. Poprvé se ve Švédsku představil i pražský tým a hned postoupil do play off. „Účast českých týmů pomůže zlepšit kvalitu domácí ligy a reprezentace,“ věří trenér Pražanů a reprezentace Vladimír Mařík.

Zadostiučinění, odplata za loňskou porážku a hlavně vítězství na prestižním turnaji. To pro budějovické florbalisty na vozíku znamenal závěrečný hvizd sudího, který ukončil finálový zápas na parahrách Malmö Open. Štíři zvítězili 2:1 nad svým rivalem Nacka HI a mohli se radovat z triumfu. Právě tento švédský celek jim v předchozích dvou ročnících zlatý pohár vyfoukl.

"S Nackou jsme si poradili mnohem lépe než loni, kdy jsme prohráli 0:1 po individuálních chybách. Náročnější byl letos semifinálový zápas s Göteborgem. To pro nás bylo asi nejtěžší utkání vůbec, zároveň jsme v něm však předvedli snad nejlepší možný výkon," těší mladého obránce Štírů Ivana Nestávala.

Právě v semifinále už to s Jihočechy vypadalo bledě. Čtyři minuty před koncem ještě 1:2 prohrávali, pak se ale blýskl útočník Tomáš David a dvěma brankami utkání otočil a zajistil tak svému týmu medaili a postup do finále.

"Göteborg hrál skvěle. Nepříjemně a agresivně, hráči na tom byli dobře rychlostně i střelecky. V závěru jsme ale našli ještě sílu, zatlačili je a zvládli to," pokračuje Nestával.

I on udělal českému florbalu vozíčkářů dobrou vizitku, když se umístil v All star teamu celého turnaje. Vedle něj získal individuální cenu z elitní sestavy jeho spoluhráč Adam Šimonek a z Čechů ještě František Synek z SKV Praha ComAp Team. "Potěšilo mě to moc. Je to moje první individuální trofej, když nepočítám cenu pro nejlepšího nováčka, na kterou se člověk tolik nenadře," dodává mladík.

Další dva české týmy si to ve skupině rozdaly o to, kdo se podívá do elitní čtyřky a zahraje si semifinále. V šesti odehraných zápasech byl nakonec lepší tým z Prahy, který nasbíral devět bodů, ostravský ABAK jich získal o tři méně. Vzájemné skupinové utkání obou klubů vyhráli Pražané těsně 1:0, a tak získali potřebné body navíc.

"Snažili jsme se hrát svou defenzivní hru, což se nám někdy dařilo, jindy méně. Moc jsme nevěděli, jak na švédské soupeře. Ale že bude konkurence vysoká, jsme tušili, protože nás čekali finalisté místní ligy," hodnotí Miroslav Večera, ostravský útočník. "Přestože nám play off o kousek uteklo, jsme velmi spokojení. Všichni se snažili hrát tak, jak jsme si řekli a chtěli," doplňuje. O pauzách Večeřu i jeho spoluhráče zaujal para hokej, který se hrál ve vedlejší hale a florbalisté ho se zájmem sledovali.

Pro SKV Praha turnaj skupinou neskončil a v semifinále je vyzval favorit Nacka HI. A české finále vůbec nebylo daleko. Pražané padli až na nájezdy. V utkání o třetí místo pak podlehli Göteborgu 0:2.

Trenér SKV Vladimír Mařík však po zápasech play off nalézal pro své svěřence jen pochvalná slova. "Oba zápasy byli z naší strany mimořádně skvělé. Už dlouho jsem u nás podobné výkony neviděl. Hráli jsme vyrovnané partie s elitními týmy světa a v některých pasážích hry se nám je podařilo dokonce přehrávat. Přestože to necinklo, jsem opravdu velmi spokojený," vysvětluje kouč.

Nejdůležitější podle něj je, že si hráči sáhli na dno svých fyzických i psychických sil a zjistili, že se dá vyrovnat i papírově lepším soupeřům a v podobných výzvách obstát.

Mařík, který trenérsky vede i reprezentaci, vidí v turnaji další krok ve zkvalitnění českého florbalu vozíčkářů. Poslední dva ročníky navštívili jen Štíři, letošní účast Ostravy a Prahy tak může dát zkušenosti z velkého turnaje i dalším hráčům.

"Pozitivní vliv budou mít podobné zkušenosti jak na domácí ligu, tak na reprezentaci. Může se díky tomu například rozšiřovat reprezentační kádr nebo se můžeme kvalitativně stále více přibližovat Švédsku," uzavírá Vladimír Mařík.