Nový Zéland - Wales 35:17. Velšané snížili, přijde v souboji o bronz drama?

Úvodní dějství je za námi. Favorit předvedl skvělý vstup do utkání a rychle položil dvě pětky, ale pak to byli Velšané, kdo byl aktivnější a dokázal snížit. All Blacks ale tlak ustáli a vrátili se do hry, navíc v závěru půle položil opět dvě pětky a mají velmi dobrý náskok do druhé půle.