Lukáš Krpálek je olympijským vítězem, mistrem světa a také mistrem Evropy. To vše ale dokázal v polotěžké váze, ve které bojoval do roku 2016. Po úspěchu na olympijských hrách totiž přešel do těžké kategorie nad 100 kilogramů, ve které je dosud největším úspěchem bronz a zlato z ME. Na světovém kolbišti tak Lukáš Krpálek na výraznější úspěch čeká.