Útok na rekord a pátý double s písničkou na rtu? Zase to bude bolet, tuší Sáblíková

před 1 hodinou

Martina Sáblíková dnes pojede na MS v Inzellu závod na 5000 metrů a zabojuje o druhé zlato z německého šampionátu. To by znamenalo další rozšíření unikátní sbírky a vyrovnání rekordu.

Inzell (od našeho zpravodaje) - Gunda Niemannová-Stirnemannová z Německa, která závodila v 90. letech a na přelomu tisíciletí, získala na MS jednotlivých tratí a ve víceboji celkem 19 zlatých medailí. Martina Sáblíková jich má po čtvrteční trojce 18, stejně jako Ireen Wüstová.

V případě dalšího vítězství by Sáblíková vyrovnala letitý rekord Němky, a navíc by na MS na trati pět kilometrů triumfovala už podesáté v řadě. "To teď ale vůbec nemám v hlavě. Ještě dlouho ve mně zůstanou momenty z trojky, snad mi nálada vydrží i na pětku," říkala Češka včera po tréninku.

Zároveň přiznala, že večer po losu dlouhého závodu na ni nervozita tradičně padne. Přestože už v Inzellu jedno zlato získala. "Nepůjdu na start pětky s tím, že to chci jen tak odjet. Bude to dlouhý a těžký závod, zase to bude bolet," uvědomuje si česká reprezentantka.

Nizozemci se museli ve čtvrtek spokojit pouze se stříbry a bronzem na ženské trojce a mužské pětce, oranžové závodnice proto budou v sobotu snad ještě hladovější než obvykle. Nože si brousí například olympijská šampionka Esmee Visserová, která vyhrála i v prosinci na SP v Polsku.

Sáblíková skončila ve stejném závodě pátá a chyběla na stupních vítězů pětky bezmála po 13 letech. Nicméně náladu si vylepšila v lednu na ME ve víceboji v Itálii, kde ji právě vítězství na nejdelší trati a famózní výkon vyšvihly ke stříbrné medaili.

Před Visserovou má Sáblíková respekt, ale neopomíná ani další sokyně. "Speciálně na pětku se připravovala také Němka Stephanie Beckertová, v Polsku zajela Kanaďanka Isabelle Weidemannová jen o vteřinu hůře než Visserová. Do toho Ruska Natalija Voroninová, která tady v Inzellu předvedla skvělou trojku," jmenuje svěřenkyně Petra Nováka.

Nejvíce bolela zlatá pětka ve Vancouveru

Páté místo Sáblíkové v Polsku zapříčinily značné zdravotní problémy, kdy Češka dokonce s trenérem zvažovala, zdali startovat. Jako nejtěžší pětku v kariéře ale uvádí tu olympijskou z Vancouveru. "Poslední metry tam byly velice těžké, hrozně jsem si hrábla," vzpomíná.

Sáblíková v Kanadě naháněla zmiňovanou Beckertovou a zvítězila těsně o 48 setin sekundy. Tehdy uzavřela po zlaté trojce a bronzové patnáctce neskutečný triplet. V Inzellu distanci 1500 metrů vynechává, zato bude útočit už popáté (2007, 2012, 2015 a 2016) na zlatý double z MS.

Vybrat správnou strategii na nejdelší ženskou trať je záludné. "Člověk to nesmí přepálit, ale zároveň to musí rozjet. Nebude tam moc okýnek na odpočinutí," popisuje Sáblíková. Ve čtvrtek překonaly na trojce hned čtyři rychlobruslařky rekord dráhy a svižný závod se čeká i dnes.

"Led je skvělý, člověk se na něj může spolehnout. Ledaři tady odvádí geniální práci, nenajdete tam rýhu. Dávají si opravdu záležet. Navíc se pořád zdokonalují tréninkové metody," vysvětluje Češka zrychlování.

Už před trojkou si pochvalovala vynikající zdravotní stav a vyprávěla, jak po problémech se zády a kolenem nevěřila, že se do mistrovské formy dostane znovu. "Vše se od toho odvíjí. Bruslení je srdcová záležitost a něco, co mě bude vždycky bavit. Když to můžu provozovat bezbolestně, o to je hezčí. Mám z toho radost," usmívá se.

Při dlouhém závodě na pět kilometrů se Sáblíková možná zaposlouchá do písniček v hale, možná si bude prozpěvovat nějakou svou. "Někdy si broukám melodii a závod rychleji uteče, jindy si to protrpím od startu až do konce," tvrdí drobná závodnice a královna závodů na 5000 metrů.

Po triumfu na trojce mluvila Sáblíková o novém startu kariéry. A pokud jí dnešní závod uteče rychleji než soupeřkám, bude to začátek naprosto dokonalý. Představení začne na jihu Bavorska ve 13:15.