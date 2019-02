Sáblíkové gratulovala Ledecká i Nizozemky. A Zdráhalová z ní nespustí oči

před 14 minutami

Vítězný úsměv a výborná nálada vydržely Martině Sáblíkové i přes noc. Den po zlatém závodě na tři kilometry stále vstřebává pocity štěstí, které ji na této trati zaplavily po třech letech.

Inzell (od našeho zpravodaje) - Česká rychlobruslařka včera excelovala na kratší ze dvou distancí, které na MS v Inzellu absolvuje, a dojela si pro první místo ve vynikajícím čase 3:58.91. Zprvu ochromené soupeřky posléze zasypaly Sáblíkovou gratulacemi a obdivnými slovy.

"Nálada je teď úplně jiná, než kdyby se závod nepovedl," vyprávěla Češka po pátečním dopoledním tréninku na ledě. "Tolik holandských trenérů a závodníků mi v životě neblahopřálo. Samozřejmě psali i lidé z Čech, ale ani jsem to ještě všechno nepřečetla," přidala ke včerejšku.

Stejně jako Sáblíková uklidňovala v úterý po nepovedené jízdě v super-G na MS ve Švédsku Ester Ledeckou, poslala olympijská šampionka z Koreji svou zprávu do Inzellu. "Před závodem mi odpověděla na moji esemesku a psala mi i po závodě," přiblížila Sáblíková.

Přesné znění zprávy si nechala pro sebe. "Ale prostě mi psala, že jsem dobrá," usmála se jednatřicetiletá rychlobruslařka. "Ester je skvělá, nikdy mi nezapomene pogratulovat, fandí mi. Vždycky vím, že tam zpráva od ní bude. Zbytek budu dočítat až příští týden," dodala Sáblíková.

Po dopingové kontrole, vyjetí na kole v prostorách haly a protažení vstřebávala únavu ze zlaté trojky na hotelu s týmem. "Měla jsem dvě večeře asi v devět hodin. Holky mi na pokoj donesly nějaké čínské nebo thajské jídlo. Měla jsem rýži a těstoviny s oříšky," popisovala čerstvá osmnáctinásobná mistryně světa.

Pak znovu vysekla poklonu celému týmu včetně trenéra Petra Nováka. "Všichni mě pokaždé podrží. Niki (Zdráhalová) mě před jízdou nespustí z očí, hlídá mi brusle. Petr (Novák) se ozývá každých deset minut, jestli něco nepotřebuju. Cítím to a žene mě to," děkovala Sáblíková.

Blbůstky s medailí a kafe od předsedy

Večer dopřála týmu, aby se také polaskal s tolik ceněnou medailí. "Děcka si vzala placku a dělala s ní kraviny. Různě jsme se s ní fotili, a i když na mě už padla únava, oni mě nenechají vydechnout," smála se Sáblíková, která se ráno dočkala obsluhy od šéfa českého rychlobruslení.

"Předseda svazu (Josef Nechutný) mi přinesl kafe ke snídani. Bylo to krásné, taková donáška až domů. Ale já tohle nepotřebuju, stačí mi lidé kolem mě a to, co jsem měla včera na krku. Dneska mi sem navíc přijede bratr, moc se těším," podotkla majitelka 45 medailí z velkých akcí.

Dnes dopoledne už se Sáblíková na ledě s Nikolou Zdráhalovou, Natálií Kerschbaummayr a Jakubem Kopřivou připravovala na sobotní závod na pět kilometrů. Zatím o něm a o útoku na zlatý double ovšem významně nepřemýšlí. Užívá si slastné vítězné pocity z prvního klání.

"Bolely mě nohy, ale na ledě ze mě únava spadla. Člověk je po výhře v psychické pohodě, jezdí se jinak. Zatím si nepřipouštím, že zítra něco bude. Pořád si užívám pocit ze včera, ale až večer uvidím rozlosování, zase to na mě padne a budu to prožívat jako vždy," ujistila Sáblíková.

Na pětikilometrové trati bude Češka bezesporu největší favoritkou. Vždyť na MS jednotlivých distancí panuje pětce nepřetržitě už od roku 2007.