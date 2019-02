Jezdí jako nikdy, říká Novák. Sáblíková se před trojkou cítí lépe než na olympiádě

před 35 minutami

Martina Sáblíková by mohla podle trenéra Petra Nováka v Inzellu útočit na dvě zlaté medaile. | Foto: Reuters

Na olympiádě ji sužovaly bolesti, přesto si na pětce dojela pro stříbro. Tříkilometrovou trať však Martina Sáblíková dokončila čtvrtá. V Inzellu se cítí výborně, dostala se do čela Světového poháru a rostoucí formu by ráda prodala hned na začátku MS.

Inzell (od našeho zpravodaje) - Sáblíková pojede v Německu na třech kilometrech (dnes) a pětitisícovce (v sobotu), místo na startu závodu na 1500 metrů přenechala Nikole Zdráhalové. "Zlaté medaile jsou ve hře," nezastírá trenér Petr Novák. Prvních míst z trojky na velkých akcích má Sáblíková pět. Plus stejný počet stříbrných kovů.

Stříbro brala naposled před dvěma lety na MS v Kangnungu i na dráze v Inzellu v roce 2011. "Vždy se mi tady závodí dobře, je tu skvělé publikum. Ale od toho roku 2011 se snad ještě více bojím postavit na start. Hlava pracuje," říká rodačka z Nového Města na Moravě.

Do bašty rychlobruslení v alpském podhůří poblíž rakouských hranic jezdí Sáblíková trénovat skoro od začátku kariéry, a proto si dobře pamatuje doby, kdy byl místní ovál ještě otevřený. "Venku to bylo super, kolem jezdili třeba lidi v kraťasech. Byla to pohoda," vzpomíná.

Dnes se vrhne do boje v moderní zastřešené aréně, zrenovované před devíti lety. Podmínky v hale mají rychlobruslaři špičkové, nicméně Češka ocení také nádhernou přírodu s alpskými štíty okolo. V úterý si dokonce vyrazila na kolo, užila si sluníčka. Žádné čučení na hotelovém pokoji.

Sáblíková už v letošní sezoně získala stříbro na evropském šampionátu ve víceboji a po vítězství na třech kilometrech o víkendu v Hamaru se dostala na první místo Světového poháru na dlouhých tratích. Podnik tohoto tradičního kolotoče přitom vyhrála po dlouhých 22 měsících.

"Zase vozí ze všech soutěží medaile. Ve třinácté sezoně," pomyslel si v Itálii a v Norsku trenér Novák. Ale hned mu blesklo hlavou, že tři vrcholy v podobě MS v Německu, MS ve víceboji v Calgary a finále Světového poháru v Salt Lake City jsou stále před jednatřicetiletou závodnicí.

Solidní vystoupení pochopitelně dodala Sáblíkové na klidu, cítí se lépe než na loňské olympiádě v Koreji, kde zápolila se zraněním zad a kolene. "Bolí mě nohy, ale s tím člověk počítá. Jinak jedu bez bolesti a z jízdy mám radost," tvrdí trojnásobná česká Sportovkyně roku.

Šest až osm konkurentek v boji o pódium

Změny si všiml rovněž kouč, ačkoliv před vrcholným závodem pozoruje i projevy lehké nervozity. "Martina jezdí možná tak, jak jsem ji ještě nikdy neviděl. Trefuje se do odrazu na setinu vteřiny přesně, o tom to dneska je. Dotáhla manko ve fyzické kondici po zranění a v Hamaru jela na pomalejším ledě čas 4:02. Inzell bude rychlejší," očekává Novák.

"Trojka v Hamaru mě obrovsky překvapila, ale je těžké říct, s čím budu spokojená tady na MS," přemítá Sáblíková. Konkurence je na této trati nebývale vyrovnaná, pět závodů aktuální sezony mělo čtyři vítězky. Před Sáblíkovou to byly Nizozemky Esmee Visserová s Antoinette de Jongovou (dvakrát) a Kanaďanka Isabelle Weidemannová.

Visserová sice na trojce v Inzellu startovat nebude, ale nezapomínejme na věčnou nizozemskou rivalku Sáblíkové Ireen Wüstovou, také Ivanii Blondinovou z Kanady nebo Rusku Natalii Voroninovou, která je za Sáblíkovou druhá ve Světovém poháru.

Od roku 2011 se přitom na MS dělily o zlaté medaile z trojky jen Češka s Wüstovou. "Je to neuvěřitelné, ale tady může na stupně vítězů pomýšlet až šest nebo osm holek," predikuje Sáblíková. "Špička se obměnila, rozdíly jsou ve dvou desetinách, záleží na spoustě věcí, které teď s přibývajícím věkem vnímám intenzivněji," dodává.

Do závodu, který rozjede v 16:45 olympijská vítězka Nizozemka Carlijn Achtereekteová, vstoupí Sáblíková až v poslední dvojici v páru s Marinou Zujevovou z Běloruska. Bude mít přehled o časech největších soupeřek a po její jízdě bude o medailích rozhodnuto. Na druhou stranu bude mít na rozdíl od Wüstové nebo De Jongové neupravený led.

Co řekne Novák své svěřenkyni před startem? "Těžko říct. Nejspíš ať se srovnám a jedu jako v tréninku," odhaduje sedmnáctinásobná šampionka z MS. Závod na tři kilometry můžete sledovat prostřednictvím ČT Sport.