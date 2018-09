před 1 hodinou

Švýcarský lyžař Justin Murisier si dva měsíce před začátkem nového ročníku Světového poháru při tréninku vážně poranil pravé koleno a přijde o celou sezonu. Šestadvacetiletý slalomář si v přípravě na Novém Zélandu přetrhl při pádu v obřím slalomu vazy a poškodil chrupavku a po návratu do vlasti se podrobil operaci. "Příští rok se vrátím. To je můj nový cíl a jsem o něj připraven bojovat jako lev," napsal Murisier na sociálních sítích. Pro majitele tří medailí z juniorského mistrovství světa 2011 je to už třetí vážné zraní kolena. Na podzim 2011 si vazy přetrhl poprvé při hraní fotbalu, o necelý rok později znovu při tréninku slalomu. Přišel tak už o dvě kompletní sezony Světového poháru.

autor: ČTK | před 1 hodinou