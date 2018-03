Světelná show a boj o další medaili. Moc se nevyspím, tuší Sáblíková před vícebojařským šampionátem

před 4 hodinami

Česká rychlobruslařská hvězda je prý po olympiádě líná, těší se však na davy diváků.

Amsterdam - Dva týdny po skončení olympijských her v Pchjongčchangu se elitní rychlobruslaři včetně Martiny Sáblíkové představí na mistrovství světa ve víceboji.

V Amsterdamu je čeká hodně netradiční šampionát, bude se totiž závodit na otevřené dráze na Olympijském stadionu. Na závody pod umělým osvětlením může zavítat více než 20 tisíc diváků.

"Vrchol sezony už je za mnou, takže přiznávám, že jsem teď po olympiádě trochu líná. Na druhou stranu bude v Amsterdamu strašně moc lidí, otevřená dráha, parádní závody," těší se Sáblíková.

"Sice je to mistrovství světa ve víceboji, ale připomíná mi to spíš nějakou rychlobruslařskou exhibici - pořadatelé tady chystají světelnou show, snad vyjde počasí a přijde co nejvíc lidí," dodává česká hvězda.

Bezprostředně po skončení olympiády zvažovala, zda se s ohledem na svůj zdravotní stav a problémy se zády MS zúčastní, nakonec však v Nizozemsku nebude chybět. I proto, že zde plánovala startovat již od začátku sezony.

"Fanoušci jsou tady úžasní, rychlobruslení rozumí, milují ho. Atmosféra bude kouzelná, o tom nepochybuju. Chci jet hlavně kvůli divákům. Myslím, že lepší atmosféru než tady nezažijeme," dumá třicetiletá závodnice, která bude obhajovat stříbro z loňského šampionátu.

Nad umístěním však tentokrát svěřenkyně trenéra Petra Nováka moc nepřemýšlí. "Když už se postavím na start, je jasné, že nechci být poslední. Tradičně hodně napoví úvodní pětistovka, po ní se uvidí, jestli mám šanci, nebo ne. V úterý se mi na tréninku jezdilo super, ve středu hůř. Měla jsem pomalé časy, ale co jsem se koukala, tak ani ostatní nejezdili žádné velké výkony. V tom je venkovní led specifický," říká Sáblíková.

Vedle nevyzpytatelného počasí se bude muset vyrovnat i s netradičním časovým programem. Ženy totiž zahájí MS v pátek večer a druhou část závodu absolvují v sobotu.

"Se spánkem to asi nebude nic moc. Jedeme večer. Během závodu prožívám silné emoce. Jestli mě pak vylosují na dopingovou kontrolu, sprcha, večeře, masáž… A než po tom všem usnu…" počítá česká reprezentantka. Páteční program skončí po 22. hodině, v sobotu se bude opět závodit od 16:00. V neděli budou o medaile bojovat již jen muži.

Vedle Sáblíkové se MS zúčastní i Nikola Zdráhalová, Natálie Kerschbaummayr a Sebastian Druszkiewicz.

Hlavními postavami šampionátu budou domácí hvězdy Sven Kramer a Ireen Wüstová, kteří obhajují zlaté medaile z Hamaru. Kramer bude usilovat o jubilejní desátý titul ve víceboji, Wüstová o sedmý. Ženská rekordmanka Gunda Niemannová-Stirnemanná z Německa vyhrála osmkrát. Nizozemsko si v Amsterdamu připomene i 125 let od prvního MS, které zde vyhrál Jaap Eden.