Příběh bolesti, která zrodila radost. Pro mě je to stříbro s chutí zlata, radovala se Sáblíková

Martinu Sáblíkovou podpořili při jejím stříbrném závodě na pět kilometrů i čeští hokejisté, a to v kompletním složení.

Kangnung - Rychlobruslařka Martina Sáblíková nenavázala na olympijských hrách v Pchjongčchangu na zlaté závody na 5000 metrů z Vancouveru a Soči, ze stříbra však byla nadšená. Po zdravotních problémech, které měla v průběhu sezony, a čtvrtém místě v závodu na 3000 metrů jej považovala za velkou satisfakci. Navíc prohlásila, že momentálně neplánuje končit kariéru a chce se představit i na další olympiádě v roce 2022 v Pekingu.

"Vím, že spousta lidí si říká, že to není zlatý hattrick, že mi přáli zlato a abych vyhrála, ale potom, co jsem všechno absolvovala, co jsem v listopadu nemohla ujet tři kola… Pro mě má stříbro chuť zlata a ať si kdo chce říká, co chce," řekla nadšená Sáblíková novinářům.

"Vše dokumentovalo moje chování po projetí cílem. Je to satisfakce za tři kilometry a za všechno, čím jsem si v probíhající sezoně prošla. Obrovská satisfakce! Jsem neuvěřitelně šťastná," radovala se třicetiletá rychlobruslařka, která získala již šestou olympijskou medaili. Ve sbírce má nyní tří zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou.

Potřetí za sebou se tak z her vrací s cenným kovem. "Jsem hrozně moc ráda. Dnešek bude pro mě hodně nezapomenutelný," uvedla a zaťala pěst. "Každá placka je dobrá a každá olympiáda má nějaký příběh i zážitek. Nemůžu dnešní stříbro řadit před zlata, ale rozhodně jej řadím před stříbro ze Soči," uvedla rodačka z Nového Města na Moravě, která byla před čtyřmi lety druhá na trojce.

Příběh z Pchjongčchangu byl pro ni příběhem bolesti. "Která přechází v radost," řekla Sáblíková. Úspěchu si cení víc i kvůli nakonec neuskutečněnému startu na letní olympiádě v Riu, kde se chtěla představit v cyklistice, nebo obrečenému čtvrtému místu z trojce v Koreji. "Sportovec by si měl vyzkoušet všechno. Neříkám, že čtvrtý místa jsou příjemný. Když se sportovci povede, že na tý placce stojí, tak by si každý to místo na pódiu měl užít. Jsou to nezapomenutelný zážitky. Sice nemáme zlato jako Česká republika, ale doufám, že ho budeme mít," uvedla.

Velkou zásluhu na jejím úspěchu prý měla početná skupina českých fanoušků v hale, jejíž součástí byla také kompletní hokejová reprezentace, i další příznivci. "Musím poděkovat všem lidem, kteří mě drželi nad vodou. Dostala jsem statisíce, možná i miliony vzkazů a strašně mi to pomohlo. Tohle nebyla moje medaile, tohle je medaile všech, kteří za mnou stáli, kteří mi fandili a kteří dorazili dnes na stadion. Atmosféru, kterou jsem zažila před startem, už jsem hodně dlouho nezažila," uvedla.

K úspěchu jí pomohla i speciální motivace. Před závodem si na nizozemských webech přečetla, že na pětce tentokrát medaili nezíská. "Přiznávám, že jsem to hledala sama. Čekala jsem, že něco takového napíšou. A pomohlo mi to, já nechtěla odejít s prázdnou," usmívala se Sáblíková, která v minulosti několikrát prohlásila, že kariéru plánuje jen do konce aktuální sezony. Nyní přiznala, že bude jezdit dál.

Trenér Petr Novák již dnes ohlásil, že Sáblíková udělá vše pro to, aby se na trůn královny dlouhých tratí vrátila. "Teď se chci dát rychle dohromady. Když budu v pohodě, pak se o něčem takovém můžeme bavit. Nevím, jestli budu příští olympiádu bojovat o placku, to nedokážu říct, ale doufám, že budu na olympiádě případně po boku někoho, kdo o placku bojovat bude," uvedla Sáblíková.

Nyní se ale chystá oslavovat dnešní úspěch a je prakticky jisté, že aktuální sezonu neukončí. V březnu chce startovat na mistrovství světa ve víceboji v Amsterodamu, kde se pojede na otevřeném olympijském stadionu. "Tam to bude absolutně hustý. Takže, i kdybych měla být desátá nebo patnáctá, tak tam pojedu," řekla.