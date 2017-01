Sundby na Tour de Ski poprvé porazil Usťugova, Rus ale stále vede

před 5 minutami

Mezi ženami vyhrála Švédka Stina Nilssonová a vrátila se do čela Tour de Ski.

Val di Fiemme - Norský běžec na lyžích Martin Johnsrud Sundby ukončil v předposlední etapě Tour de Ski vítěznou sérii Rusa Sergeje Usťugova, jenž vyhrál všech pět předchozích dílů miniseriálu. Usťugov ve Val di Fiemme doběhl druhý a před tradičním nedělním výjezdem na sjezdovku Alpe Cermis celkově stále vede. Mezi ženami se díky dnešnímu vítězství vrátila do čela Švédka Stina Nilssonová.

Obhájce vítězství v Tour a lídr Světového poháru Sundby zaskočil soupeře nástupem zhruba kilometr před cílem závodu na 15 km s hromadným startem. Do cíle dovezl náskok 2,2 sekundy před mohutně finišujícím Usťugovem, třetí byl s odstupem 2,8 sekundy Fin Matti Heikkinen.

Navzdory první porážce má Usťugov před nedělním stíhacím závodem na Sundbyho stále velmi komfortní náskok 1:11,9 minuty. Švýcar Dario Cologna ztrácí na třetím místě už více než dvě minuty.

Nilssonová se vrátila do průběžného vedení po triumfu na 10 km klasicky s hromadným startem. Do nedělního závodu půjde vítězka čtyř etap s náskokem 19,2 sekundy před Norkou Heidi Wengovou.

Nilssonové se nepovedla páteční etapa v Toblachu, v níž ztratila 40 sekund na vítězku i průběžné vedení. Dnes však navázala na dosavadní tři výhry v aktuálním ročníku Tour a druhou v pořadí Anne Kyllönenovou z Finska porazila o tři sekundy. Třetí dojela s odstupem 3,7 sekundy další Švédka Charlotte Kallaová.

Závod se nevydařil Norkám, z nichž nejlepší byla až sedmá Wengová se ztrátou 17,5 sekundy za Nilssonovou. Ještě hůř dopadla Ingvild Flugstad Östbergová, jež dojela až osmnáctá a z průběžně druhého místa se propadla na čtvrté.

Čeští reprezentanti z Tour odstoupili před páteční pátou etapou.

Šestá etapa Tour de Ski v běhu na lyžích ve Val di Fiemme (Itálie):

Muži - 15 km klasicky s hromadným startem: 1. Sundby (Nor.) 40:40,0, 2. Usťugov (Rus.) -2,2, 3. Heikkinen (Fin.) -2,8, 4. De Fabiani (It.) -3,2, 5. Larkov (Rus.) -3,3, 6. Dyrhaug (Nor.) -3,5, 7. D. Cologna (Švýc.) -3,8, 8. Bessměrtnych (Rus.) -3,9, 9. Holund (Nor.) -9,9, 10. Hellner (Švéd.) -10,3.

Průběžné pořadí Tour (po 6 ze 7 etap): 1. Usťugov 2:54:20,2, 2. Sundby -1:11,9, 3. D. Cologna -2:04,1, 4. Heikkinen -2:32,9, 5. Manificat (Fr.) -2:34,6, 6. Harvey (Kan.) -2:42,5.

Průběžné pořadí SP (po 15 z 32 závodů): 1. Sundby 796, 2. Usťugov 546, 3. Heikkinen 515, 4. Krogh (Nor.) 455, 5. Harvey 418, 6. Iversen (Nor.) 391, ...78. Jakš 19, 105. Bartoň 4, 109. Bauer (všichni ČR) 2.

Ženy - 10 km klasicky s hromadným startem: 1. Nilssonová (Švéd.) 30:20,8, 2. Kyllönenová (Fin.) -3,0, 3. Kallaová (Švéd.) -3,7, 4. Pärmäkoskiová (Fin.) -9,4, 5. Stadloberová (Rak.) -10,1, 6. Čekaljovová (Rus.) -10,5, 7. Wengová (Nor.) -17,5, 8. Digginsová (USA) -19,5, 9. Niskanenová (Fin.) -19,8, 10. Von Siebenthalová (Švýc.) -25,2.

Průběžné pořadí Tour (po 6 ze 7 etap): 1. Nilssonová 1:53:45,9, 2. Wengová -19,2, 3. Pärmäkoskiová -53,9, 4. Östbergová (Nor.) -1:23,3, 5. Digginsová -1:56,5, 6. Čekaljovová -3:16,6.

Průběžné pořadí SP (po 15 z 32 závodů): 1. Wengová 901, 2. Östbergová 809, 3. Pärmäkoskiová 680, 4. Nilssonová 592, 5. Digginsová 490, 6. Fallaová (Nor.) 424.

autor: ČTK | před 4 minutami