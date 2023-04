Končit nechci, říká padesátník Řezáč. Památnému rozhovoru se směje: Mohl jsem vydělat

Stanislav Řezáč patří mezi nejúspěšnější české běžce na lyžích. Jeho specialitou jsou dálkové závody, v nichž pravidelně obsazuje přední místa. V sobotu 29. dubna slaví trojnásobný vítěz Jizerské padesátky, jenž si udělal jméno i legendárním rozhovorem, ve kterém komolil tři jazyky dohromady, padesáté narozeniny.

"Na rozhodnutí, jestli budu aktivně pokračovat v závodní kariéře, si dávám čas do konce května. Nechce se mi končit," říká oslavenec. Řezáče žene dopředu zejména to, že je v závodech dálkových běhů Ski Classics stále schopný končit v elitní dvacítce.

Velká část sportovní veřejnosti má rodáka z Jablonce spojeného také s památným rozhovorem z Norska v březnu 2011. Řezáč v něm po triumfu na prestižním závodě Birkebeinerrennet kombinoval dohromady hned tři jazyky: angličtinu, němčinu a češtinu.

3:36 Rozhovor Stanislava Řezáče z března 2011. | Video: Youtube.com

Řezáč tehdy bojoval s odpověďmi na několik otázek reportéra a zrodily se nesmrtelné hlášky jako "main taktik zkusit Šůšn" nebo "mountains is very good, very big wind".

Později vyšlo najevo, že v jedné ze svých odpovědí mluvil český závodník o vesnici Sjusjøen, kde plánoval v závodě zaútočit. Video s rozhovorem nasbíralo na serveru YouTube bezmála čtyři miliony zhlédnutí.

"Škoda, že jsem tam to video nedával já. Za každé kliknutí na video se autorovi platí, takže jsem mohl být docela bohatý," litoval Řezáč po letech s úsměvem.

"Měl jsem raději mluvit česky než to takhle motat. Teď se tomu jen směju. Už je to dávno, lidé mi to naštěstí tolik nepředhazují," dodal.

S lyžováním začínal pod vedením svého otce, někdejšího vítěze Jizerské padesátky a později reprezentačního trenéra. Od poloviny 90. let byl členem běžecké reprezentace, ale po MS v roce 1999 odešel z Dukly Liberec a přešel k dálkovým běhům.

Od té doby se mu podařilo například dvakrát vyhrát celý FIS Marathon Cup (2005, 2012), který zahrnuje nejprestižnější dálkové běhy, i seriál závodů klasickou technikou Ski Classics (2011). V roce 2012 zvítězil v anketě Král bílé stopy.

Řezáč má na svém kontě třiadvacet startů na Jizerské padesátce, kterou třikrát vyhrál. Jeho životním snem je vítězství v devadesátikilometrovém Vasově běhu, v němž skončil čtyřikrát za sebou a celkem šestkrát na stupních vítězů, nejlépe byl v roce 2011 druhý.

"Vyhrát Vasův běh, cítil bych se jako mistr světa," řekl před pár lety.

"V historii českého sportu neznám mnoho příkladů, kdy by se někdo na vrcholové sportovní úrovni udržel ve světové špičce tak dlouho," tvrdí o Řezáčovi jeho kolega a šéf Slavia pojišťovna Sport teamu Pavel Sehnal.

"Jsem přesvědčený o tom, že Standův příběh má velký přesah v tom, jak dokáže inspirovat ostatní lidi ke sportu a pohybu," pokračuje.

Řezáč je ženatý a má dva syny. Šestnáctiletý Aleš by se zanedlouho mohl ve světě běžeckého lyžování prosadit. Po vzoru otce se soustřeďuje na dlouhé tratě.