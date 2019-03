Sprinty v Drammenu vyhráli Klaebo a Fallaová, Novák bodoval

před 28 minutami

Městský sprint v běhu na lyžích klasickou technikou v Drammenu vyhráli před domácím publikem úřadující mistři světa Johannes Klaebo a Maiken Fallaová z Norska. Michal Novák se dostal do čtvrtfinále a potřetí v sezoně Světového poháru bodoval. Dvaadvacetiletý český reprezentant obsadil 29. místo.

Klaebo po šestém sprinterském vítězství v sezoně získal zpět vedení v celkovém hodnocení SP a před Rusem Alexandrem Bolšunovem má nyní náskok 31 bodů. Upevnil si také první příčku v hodnocení disciplíny.

Fallaová ovládla třetí sprint za sebou a přiživila naděje na obhajobu zisku malého glóbu. Za vedoucí ženou disciplíny Stinou Nilssonovou ze Švédska, která doběhla čtvrtá, zaostává už jen o 13 bodů. Třetí v cíli Natalja Něprjajevová z Ruska zase zdramatizovala boj o celkový triumf v SP, protože se přiblížila k vedoucí Ingvild Östbergové z Norska na pouhé dva body.

Novák postoupil z kvalifikace z předposlední 29. příčky a ve třetím čtvrtfinále doběhl poslední. Na body dosáhl v této sezoně ve sprintu klasicky poprvé; v Davosu i Drážďanech, kde byl shodně čtyřiadvacátý, se závodilo volnou technikou.

O dva roky mladší Tereza Beranová se do hlavního závodu nekvalifikovala, na 36. místě ji od postupu dělilo 2,5 sekundy. V hodnocení SP zůstalo Beranové pět bodů.

Do konce seriálu se poběží ještě dva sprinty: v sobotu ve Falunu a příští týden v Québecu.

SP v běhu na lyžích v Drammenu (Norsko) - sprint klasicky (1,2 km):

Muži:

1. Klaebo 2:37,90, 2. Brandsdal (oba Nor.) -0,89, 3. Jouve (Fr.) -2,17, 4. Fossli (Nor.) -3,34, 5. Svensson (Švéd.) -3,63, 6. Aune (Nor.) -4,01, …29. M. Novák (ČR) vyřazen ve čtvrtfinále.

Průběžné pořadí SP (po 26 z 32 závodů): 1. Klaebo 1281, 2. Bolšunov (Rus.) 1250, 3. Röthe 802, 4. Krüger 708, 5. Tönseth (všichni Nor.) 670, 6. Usťugov (Rus.) 633, …112. M. Novák 16, 129. Pechoušek (ČR) 6.

Ženy:

1. Fallaová 2:56,12, 2. Jacobsenová (obě Nor.) -0,80, 3. Něprjajevová (Rus.) -1,06, 4. Nilssonová (Švéd.) -1,28, 5. Digginsová (USA) -5,38, 6. Svendsenová (Nor.) -7,59, …v kvalifikaci 36. Beranová (ČR).

Průběžné pořadí SP (po 26 z 32 závodů): 1. Östbergová (Nor.) 1329, 2. Něprjajevová 1327, 3. Pärmäkoskiová (Fin.) 1068, 4. Johaugová (Nor.) 960, 5. Digginsová 838, 6. Bělorukovová (Rus.) 804, …57. Razýmová 82, 85. Schützová 21, 103. P. Nováková 7, 110. Beranová 5, 114. Janatová (všechny ČR) 2.