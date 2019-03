Johaugová potvrdila dominanci i v Oslu a vyrovnala legendu Dählieho

před 2 hodinami

Norská běžkyně na lyžích Therese Johaugová potvrdila svou dominanci v této sezoně vítězstvím v závodu Světového poháru na 30 km klasicky s hromadným startem v Oslu. Druhou Rusku Natalii Něprjajevovou porazila o minutu a tři čtvrtě. Kateřina Razýmová získala body za 22. místo.

Johaugová vyhrála i osmý distanční závod, do kterého v tomto ročníku Světového poháru nastoupila. Trojnásobná zlatá medailistka z nedávného mistrovství světa v Seefeldu se díky tomu posunula do čela průběžného pořadí distančních závodů.

Dosud byla druhá za krajankou Ingvild Flugstad Östbergovou jen proto, že vynechala Tour de Ski a chyběla také v únoru v Cogne. V celkovém hodnocení Světového poháru zůstala Johaugová čtvrtá.

Prestižní maraton na Holmenkollenu ovládla Johaugová, která se vrátila v této sezoně k závodům po dopingovém trestu, potřetí v kariéře. Předchozí vítězství vybojovala v letech 2013 a 2016. Víckrát vyhrála ženskou třicítku v Oslu jen její krajanka Marit Björgenová, které se to povedlo sedmkrát.

Pro třicetiletou Johaugovou to bylo 45. vítězství v distančních závodech v SP, čímž vyrovnala bilanci legendárního Björna Dählieho. Víc triumfů má jen rekordmanka Björgenová (62).

Razýmová si v této sezoně vedla lépe jen v lednu na Tour de Ski ve Val di Fiemme a poté v Otepää, kde obsadila shodně 19. místo.

SP v běhu na lyžích v Oslu:

Ženy - 30 km klasicky: 1. Johaugová (Nor.) 1:18:54,5, 2. Něprjajevová (Rus.) -1:45,9, 3. Anderssonová (Švéd.) -1:49,9, 4. Östbergová (Nor.) -1:50,1, 5. Kallaová (Švéd.) -2:17,9, 6. Jacobsenová (Nor.) -2:32,1, 7. Pärmäkoskiová (Fin.) -3:51,2, 8. Hennigová (Něm.) -4:11,9, 9. Settlinová (Švéd.) -4:43,0, 10. Išidaová (Jap.) -4:43,6, …22. Razýmová (ČR) -6:33,6.

Průběžné pořadí SP (po 25 z 32 závodů): 1. Östbergová 1317, 2. Něprjajevová 1267, 3. Pärmäkoskiová 1057, 4. Johaugová 960, 5. Digginsová (USA) 793, 6. Bělorukovová (Rus.) 780, …57. Razýmová 82, 83. Schützová 21, 103. P. Nováková 7, 110. Beranová 5, 114. Janatová (všechny ČR) 2.