Shiffrinová v Semmeringu útočí na rekordní 36. slalomovou výhru

před 1 hodinou

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová je po prvním kole slalomu Světového poháru v Semmeringu jasně v čele a útočí na rekordní 36. vítězství. České reprezentantky Martina Dubovská a Gabriela Capová své úvodní jízdy nedokončily.

Třiadvacetiletá Shiffrinová vyhrála všechny čtyři dosavadní slalomy v sezoně a v posledním závodu roku 2018 má nakročeno k dalšímu. Mistryně světa vede o 48 setin sekundy před Slovenkou Petrou Vlhovou, jež si v pátek v Semmeringu připsala premiérové vítězství v obřím slalomu. Třetí je s odstupem dalších pěti setin olympijská vítězka Frida Hansdotterová ze Švédska.

Shiffrinová dnes může načít druhou padesátku triumfů ve Světovém poháru a zapsat se do rekordních tabulek. Šestatřicátým vítězstvím ve slalomu by se na prvním místě osamostatnila od Rakušanky Marlies Schildové a patnáctou výhrou v kalendářním roce by předstihla jejího krajana Marcela Hirschera.

Druhé kolo se jede od 13:30.

okr nkr