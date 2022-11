Shiffrinová by chtěla závodit s muži. Někdo touží po pozornosti, rýpla si Vlhová

Má na kontě čtyři velké glóby, dvě olympijská zlata a šest titulů mistryně světa. Američanka Mikaela Shiffrinová na lyžích dokázala už všechno. Proto ji láká nová výzva, chtěla by poměřit síly s muži.

Závodit s muži na jednom kopci chtěla před lety už jiná lyžařská americká legenda Lindsey Vonnová, dokonce požádala Mezinárodní lyžařskou federaci o výjimku, aby jí umožnila nastoupit do mužského sjezdu v kanadském středisku Lake Louis. Nakonec ji ale nedostala.

Na začátku letošní sezony otázka na smíšené závody opět padla. A ani podle Vonnové, která už si užívá sportovního důchodu, by nejlepší lyžařky současnosti nebyly bez šance.

"Sofia Goggiaová by se jim dokázala přiblížit v rychlosti, tedy ve sjezdu, Mikaela Shiffrinová zase bezpochyby ve slalomu," prohlásila Vonnová pro server olympics.com.

Její americká následovkyně by rozhodně nebyla proti. Spíše naopak. "Pokud by to bylo pro zábavu závodníků a potěšení fanoušků, tak proč ne? Myslím, že by lidi tohle srovnání zajímalo," nechala se slyšet Shiiffrinová pro web skiracing.com.

To sjezdařská šampionka Goggiaová už je opatrnější. "Umím si to představit jako smíšené závody týmů, kdy by například muži jeli sjezd a ženy slalom a výsledky by se sečetly. Ale závodit v jedné disciplíně by nebylo fér," myslí si Italka.

To olympijská šampionka z Pekingu Slovenka Petra Vlhová, která exceluje především ve slalomu, je vyloženě proti.

"Muži mají úplně jinou stavbu těla. Pokud někdo chce závodit s muži, znamená to, že pouze touží po mediálním zájmu. A to já nepotřebuju," uvedla Slovenka.

Vonnová by byla ráda, kdyby její sen někdo dotáhl do konce. "Obrovsky by záleželo, na jakém svahu by se to mělo odehrát. Kdyby to byl třeba Kitzbühel, kde je trať náročná, byla by to úplně jiná soutěž. Ale doufám, že někde se ta bariéra proboří a holky si to vyzkouší," dodala americká legenda.