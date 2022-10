"Kdy budu v pořádku, to se zeptejte mé kosti." Ledecká plánuje návrat v Kanadě

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká plánuje po letní zlomenině klíční kosti zahájit sezonu na lyžích v prosincových závodech Světového poháru v kanadském Lake Louise.

Závody v kanadském středisku, kde Ledecká před třemi lety poprvé vyhrála závod SP ve sjezdu, se uskuteční od 2. do 4. prosince.

"Návrat jde pořád ztuha. Ještě nemám od doktorů zelenou úplně na vše a bude to chvíli trvat. Věřím ale, že bychom to mohli stihnout do Lake Louise. Doufám, že to vyjde," řekla Ledecká novinářům.

Elitní lyžařka a snowboardistka se zranila během srpna při tréninku na nových lyžích značky Kästle. Překvapivá olympijská šampionka ze super-G z Pchjongčchangu 2018 zahájila přípravu tento měsíc. "Musíme si počkat, až kost pořádně sroste. Kdybych na to spadla, byl by to velký problém a nedalo by se to už řešit tak jednoduše. Musím nyní jezdit opatrně," uvedla.

Kdy bude zcela zdravotně v pořádku, Ledecká neodhadla. "To se musíte zeptat mé kosti. Doufám že to ale bude už v Lake Louise," podotkla rodačka z Prahy. "Bude tam samozřejmě velké tréninkové manko, ale s tím nic neuděláme. Hned, jak dostanu od doktorů zelenou, budu trénovat do roztrhání těla, abych alespoň tu část dohnala," doplnila vítězka tří závodů Světového poháru lyžařek.

Sezonu vnímá jako velký otazník. Vedle zdravotních potíží si musí zvyknout na nové lyže, změny nastaly i v jejím realizačním týmu. Má například nového servismana Gunthrama Mathise.

"Nevím, co očekávat. Je to poprvé, co vstupuju do sezony s takovým tréninkovým mankem, a zatím jsem neměla možnost vyzkoušet si lyže v pořádném sjezdu. Start je kostrbatý a jak v týmu, tak materiálu máme spoustu novinek. Je to jedna velká hádanka," řekla Ledecká, podle níž může být sezona zčásti i zkušební. "I tak se ale budeme snažit do toho co nejrychleji dostat," slíbila. Po vyhlášení byla ráda i za kouče Tomáše Banka, který vyhrál ocenění pro nejlepšího trenéra.

Ačkoliv odchod od značky lyží Atomic ke Kästle obrečela, věří, že se ji v budoucnu změna vyplatí. Tradiční rakouskou firmu vlastní od roku 2018 český miliardář Tomáš Němec a lyže se vyrábějí v Novém Městě na Moravě. Ledecká se pro Kästle definitivně rozhodla, když pro ní Němec sehnal právě Mathise, který připravoval lyže pro Bodeho Millera.

"Věřím, že to budou vítězné lyže. Jinak bych do toho nešla," řekla Ledecká. "Je to ale také risk. Je to firma, která jde do svěťáku v rychlostkách po delší odmlce. Při testech mě to ale překvapilo. Nečekala jsem, že ta lyže bude takhle dobrá. Uvidíme, jak to dopadne. Je to velká výzva i pro nového servisáka. Pro mě je skvělé, že mám v servise spoustu lidí, kteří testovali, i když jsem teď nemohla jezdit. Věřím, že když si na ty lyže stoupnu a budu do toho moci šlápnout, podrží mě a budou na to připravené," uvedla Ledecká.

O sporech v rámci reprezentační smlouvy, kterou s lyžařským svazem stále neuzavřela, hovořit nechtěla. Její tým vydal prohlášení, že je připravená si sezonu hradit sama bez finanční podpory svazu, pro jejíž čerpání je reprezentační smlouva nezbytná. Šéf úseku alpských lyžařů Ladislav Forejtek nedávno řekl, že svaz bude Ledeckou i bez smlouvy přihlašovat na závody.

"Přišlo mi trochu netaktní od svazu, že to začal řešit přes média. Připadá mi, že by se takovéhle věci měly řešit soukromě, tak jak to se smlouvami je. Už jsem se k tomu vyjádřila a bude to asi mé poslední vyjádření," řekla Ledecká.