Ledecká nehodlá přistoupit na ultimáta svazu. Sezonu si bude hradit sama

Výbor americké Sněmovny reprezentantů vyšetřující útok na Kapitol z 6. ledna loňského roku předvolal bývalého republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Požaduje, aby exprezident do 14. listopadu vypovídal pod přísahou. Zároveň do 4. listopadu žádá poskytnutí řady příslušných dokumentů, včetně záznamů týkajících se osobní komunikace mezi Trumpem a zákonodárci i extremistickými skupinami, píše agentura AP. V tuto chvíli podle ní není jasné, jak bude Trump a jeho tým reagovat.

Výbor v dopisu exprezidentovi s odkazem na předchozí slyšení uvádí, že shromáždil dostatek přesvědčivých důkazů o tom, že Trump osobně organizoval a dohlížel na snahy zvrátit výsledek prezidentských voleb z roku 2020 a zabránit pokojnému předání moci. "Uvědomujeme si, že předvolání bývalého prezidenta je významný a historický krok," napsali v dopise Trumpovi demokratický předseda výboru Bennie Thompson a republikánská místopředsedkyně Liz Cheneyová s tím, že to "neberou na lehkou váhu".

Zvláštní výbor Sněmovny reprezentantů, který tvoří sedm demokratů a dva republikáni, 13. října jednomyslně rozhodl o předvolání Trumpa. Pokud by Trump obsílku neuposlechl, mohlo by to vést k trestnímu obvinění.

Trumpův někdejší vrchní stratég Steve Bannon byl odsouzen ke čtyřem měsícům vězení za pohrdání Kongresem poté, co výboru odmítl poskytnout svědectví a dokumenty. Verdikt není pravomocný a Bannon se odvolá.