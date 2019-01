Sdruženářům v Otepää vládl Riiber, Portyk bodoval na 22. místě

před 1 hodinou

Nor Jarl Magnus Riiber vyhrál závod Světového poháru sdruženářů v Otepää a díky pátému vítězství v sezoně si upevnil vedení v průběžném pořadí. Nejlepší z Čechů Tomáš Portyk bodoval na 22. místě. Dopolední skokanský program musel být v Estonsku kvůli silnému větru zrušen a závodníci do běžecké části odstartovali podle výsledků pátečního provizorního kola. Riiber, jenž byl v sezoně nejhůře druhý, odstartoval ze druhého místa a v závěru desetikilometrové trati měl v pětičlenné skupince nejvíce sil. Japonce Akita Watabeho porazil o 3,2 sekundy, třetí skončil s pětisekundovým odstupem Rakušan Martin Fritz.

Závod SP v severské kombinaci v Otepää (Estonsko):

1. J. M. Riiber (Nor.) 23:18,1, 2. A. Watabe (Jap.) -3,2, 3. Fritz -5,0, 4. Seidl -5,1, 5. Rehrl (všichni Rak.) -7,8, 6. Geiger -22,3, 7. Faisst (oba Něm.) -26,5, 8. Björnstad (Nor.) -44,1, 9. Pittin (It.) -56,7, 10. Rydzek (Něm.) -59,9, …22. Portyk -1:25,6, 44. Vytrval (oba ČR) -3:42,2.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 21 závodů): 1. J. M. Riiber 580, 2. Rydzek 321, 3. Seidl 300, 4. A. Watabe 297, 5. Rehrl 282, 6. Graabak (Nor.) 267, …26. Portyk 61, 52. Vytrval 3.