Skokani Koudelka a Polášek bodovali, naopak sdruženáři a běžci opět totálně propadli

před 1 hodinou

Skokan Roman Koudelka skončil v závodě Světového poháru v Nižním Tagilu sedmnáctý, Viktor Polášek obsadil 22. pozici. Naopak běžcům a sdruženářům se při jejich kláních v Lillehammeru vůbec nedařilo.

I ve druhém závodu na můstku v Nižním Tagilu bodovali dva čeští skokané na lyžích a reprezentace tak prožívá výrazně lepší sezonu než tu minulou. Sedmnáctý byl Roman Koudelka a 22. příčku obsadil Viktor Polášek. S náskokem téměř 14 bodů suverénně vyhrál Japonec Rjoju Kobajaši a po třetím triumfu v sezoně z pěti závodů je jasným lídrem Světového poháru.

Dvaadvacetiletý Kobajaši byl v každém individuálním závodu na stupních vítězů: ke třem výhrám přidal dvě bronzové příčky. Dnes předvedl vyrovnané skoky 132,5 a 133,5 metru. Druhý skončil sobotní vítěz Nor Johann Andre Forfang před dvojicí polských spolufavoritů Piotrem Žylou a Kamilem Stochem, který velký křišťálový glóbus obhajuje.

Koudelka předvedl skoky dlouhé 125 a 120,5 metru a 17. místem si vyrovnal dosavadní maximum v sezoně z finské Ruky v minulém týdnu. Poláškovi se naopak povedlo lépe druhé kolo a ke 121 metrům tři přidal. Další Češi Lukáš Hlava a Čestmír Kožíšek se do bodované třicítky nevešli.

Sdruženáři do druhé části ani nenastoupili

Norský sdruženář Jarl Magnus Riiber oslavil v Lillehammeru vítězný hattrick a po třetím triumfu v řadě si upevnil vedení v průběžném pořadí Světového poháru. Mladší z bratrské dvojice dnes vedl už po skoku a v běhu na deset kilometrů náskok ještě zvýraznil.

Českým sdruženářům se nevydařila už skokanská část a do běhu nenastoupili. Tomáš Portyk skočil v závodě o 22 metrů méně než v dopolední kvalifikaci a figuroval na 37. místě, Ondřej Pažout byl o dvě příčky za ním.

Nejlepší český muž? Na 70. pozici…

Norská běžkyně na lyžích Therese Johaugová vyhrála v Lillehammeru i stíhací závod na 10 kilometrů klasicky a jako vítězka minisérie Lillehammer Triple se ujala vedení v průběžném pořadí Světového poháru. Stíhačku mužů na 15 kilometrů rovněž ovládli domácí běžci. Didrik Tönseth vyhrál ve spurtu norský souboj se Sjurem Röthem, třetí místo vybojoval Emil Iversen a dostal se do vedení v celkovém hodnocení seriálu.

Jediná česká reprezentantka ve startovním poli Kateřina Razýmová vyběhla z 51. místa se ztrátou 3:43 minuty a na trati si o tři pozice polepšila. Za vítězkou zaostala o 6:56,7 minuty. Mezi muži doběhl Petr Knop na 70. příčce s odstupem téměř šesti minut za Tönsethem, Adam Fellner dojel o dvě příčky za ním.

Smutná po injekcích čtvrté místo brala

Kateřina Smutná obsadila v prologu seriálu Ski Classics v dálkovém lyžování čtvrté místo. Na 28 kilometrů dlouhé trati v Livignu zvítězila obhájkyně celkového prvenství Britta Johanssonová Norgrenová ze Švédska. V mužském závodě obsadili prvních sedm míst Norové v čele s vítězným Öysteinem Pettersenem, nejlepší z Čechů Petr Novák doběhl pětatřicátý.

Smutná obhajuje v barvách týmu Lukáše Bauera ve Ski Classics druhé místo. V tradiční La Sgambedě zaostala za vítězkou o minutu a 20 sekund a porazily ji ještě Astrid Öyre Slindová z Norska a Polka Justyna Kowalczyková. Více než minutový odstup měla Smutná i na medailové umístění.

"Bylo mi jasné, že na ty tři první nemám, tak jsem se soustředila na čtvrté místo a vyplatilo se to. Jsem maximálně spokojená, nevěděla jsem, co od prvních závodů čekat," uvedla Smutná.

Nejistota pramenila i z toho, že měla přes měsíc potíže se zády. "Dvě kola jsem je dnes cítila, pak to bylo lepší. Musela jsem ale před startem sezony měnit trénink, byla jsem na injekcích. Na to, že jsem měla tyhle trable, je čtvrté místo super," radovala se Smutná.

Na programu je v této sezoně ještě deset závodů, tím nejbližším bude 12. ledna Kaiser Maximilian Lauf na 60 km. Do Čech zavítá laufařská elita 10. února, kdy se koná 52. Jizerská padesátka.

SP ve skocích na lyžích v Nižním Tagilu (Rusko):

1. R. Kobajaši (Jap.) 273,1 b. (132,5+133,5 m), 2. Forfang (Nor.) 259,2 (132,5+130), 3. Žyla 258,9 (126+133), 4. Stoch (oba Pol.) 257,8 (129,5+129,5), 5. Geiger (Něm.) 248,7 (128+128), 6. Aalto (Fin.) 246,6 (129+126), 7. Fannemel (Nor.) 246,5 (128,5+128,5), 8. Klimov (Rus.) 243,2 (126+129), 9. Johansson (Nor.) 238,0 (126+124,5), 10. Eisenbichler (Něm.) 236,9 (124,5+127), …17. Koudelka 231,3 (125+120,5), 22. Polášek 228,0 (121+124), 42. Hlava 100,5 (117,5), 47. Kožíšek (všichni ČR) 93,1 (112).

Průběžné pořadí SP (po 5 z 28 závodů): 1. R. Kobajaši 420, 2. Žyla 285, 3. Stoch 276, 4. Forfang 255, 5. Leyhe (Něm.) 191, 6. Geiger 177, …17. Koudelka 54, 27. Polášek 31, 36. Hlava 15, 48. Kožíšek 2.

Závod SP v severské kombinaci v Lillehammeru (Norsko):

1. J. M. Riiber 27:54,3, 2. Graabak (oba Nor.) -35,8, 3. Rydzek (Něm.) -36,6, 4. A. Watabe (Jap.) -43,1, 5. Fritz (Rak.) -47,8, 6. Björnstad (Nor.) -51,4, 7. Rehrl (Rak.) -55,2, 8. Schmid -59,3, 9. Krog (oba Nor.) -1:15,9, 10. Jamamoto (Jap.) -1:19,0, …Portyk a Pažout (oba ČR) nenastoupili do běžecké části.

Průběžné pořadí SP (po 4 z 21 závodů): 1. J. M. Riiber 380, 2. Frenzel (Něm.) 196, 3. Seidl (Rak.) 189, 4. Rydzek 165, 5. Graabak 147, 6. Rehrl 128, …21. Portyk 50.

Závody SP v běhu na lyžích v Lillehammeru (Norsko):

Muži - stíhací závod 15 km klasicky:

1. Tönseth 44:13,8, 2. Röthe -1,6, 3. Iversen (všichni Nor.) -1:03,3, 4. Halfvarsson (Švéd.) -1:04,4, 5. Bolšunov -1:04,5, 6. Larkov (oba Rus.) -1:05,0, 7. Niskanen (Fin.) -1:05,2, 8. Krüger (Nor.) -1:05,3, 9. Thorn (Švéd.) -1:05,5, 10. Cologna (Švýc.) -1:05,8, …70. Knop -5:57,1, 72. Fellner (oba ČR) -6:34,1.

Průběžné pořadí SP (po 6 z 32 závodů): 1. Iversen 328, 2. Bolšunov 321, 3. Tönseth 282, 4. Halfvarsson 240, 5. Röthe 229, 6. Klaebo (Nor.) 180.

Ženy - stíhací závod 10 km klasicky:

1. Johaugová (Nor.) 29:35,5, 2. Anderssonová (Švéd.) -16,8, 3. Östbergová (Nor.) -17,9, 4. Kallaová (Švéd.) -23,1, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) -1:04,2, 6. Nilssonová (Švéd.) -1:35,4, 7. Stadloberová (Rak.) -1:44,8, 8. Něprjajevová (Rus.) -2:05,3, 9. Hagaová (Nor.) -2:13,2, 10. Bjornsenová (USA) -2:21,7, …48. Razýmová (ČR) -6:56,7.

Průběžné pořadí SP (po 6 z 32 závodů): 1. Johaugová 400, 2. Anderssonová 309, 3. Kallaová 289, 4. Östbergová 285, 5. Pärmäkoskiová 265, 6. Bělorukovová (Rus.) 244.

Prolog jednotlivců, závod Ski Classics v dálkovém lyžování v Livignu (28 km klasicky):

Muži: 1. Pettersen 1:07:03,0, 2. Pedersen -0,4, 3. Östensen (všichni Nor./BN Bank) -0,8, …35. P. Novák (ČR/Vltava Fund) -2:30,5, 36. Pliska (ČR/Silvini Madshus) -2:34,7, 41. Šrail (ČR/eD system Bauer) -2:42,5.

Ženy: 1. Johanssonová Norgrenová (Švéd./Lager 157) 1:18:27,8, 2. Slindová (Nor./Koteng) -2,2, 3. Kowalczyková (Pol./Trentino Robinson) -12,4, 4. Smutná (ČR/eD system Bauer) -1:19,5, …18. Schützová (ČR/Vltava Fund) -7:04,1, 23. Moravcová (ČR/Slavia pojišťovna) -8:12,2.