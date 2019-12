Sáblíkové v závodě SP v Nur-Sultanu těsně uniklo vítězství na pětce

Světová rekordmanka prohrála o pouhých pět setin sekundy s Kanaďankou Ivanií Blondinovou, jež časem 6:54,945 překonala její rekord dráhy.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková skončila v závodu na 5000 metrů na Světovém poháru v Nur-Sultanu těsně druhá.

I přes těsnou porážku byla Sáblíková se svým vystoupením spokojená. "Já jsem fakt spokojená, protože to byl první start od Tomaszówa i vlastně první ostrý trénink, protože v tréninku jsem nic tak dlouhého měřeného nejela. Jsem spokojená, jak se mi jelo, i s tím posledním kolem. Sice to o pět setin nevyšlo, ale závod to byl super, užívala jsem si ho," řekla v nahrávce pro média.

Dvaatřicetiletá Sáblíková si v kazašské metropoli připsala druhé umístění na stupních vítězů v sezoně. V listopadovém úvodním závodu SP v Minsku skončila zdravotně indisponovaná čtvrtá na 3000 metrů, o týden později už trojku v Tomaszówě Mazowieckém ovládla.

Trojnásobná olympijská vítězka se zásluhou dnešního výsledku dostala do čela hodnocení SP na dlouhých tratích, který už dvanáctkrát ovládla. Po třech ze šesti závodů vede Sáblíková o šest bodů před Kanaďankou Isabelle Weidemannovou, jež v Nur-Sultanu skončila třetí s odstupem 86 setin za svou vítěznou krajankou.

Právě s Weidemannovou jela dnes Sáblíková v poslední rozjížďce, v níž se snažila překonat vynikající čas Blondinové. Na mezičasech byla česká rychlobruslařka dlouho třetí, v závěru stáhla čas pod 33 sekund na kolo, ale navzdory drtivému finiši jí 51. individuální vítězství v SP těsně uniklo. Druhá Češka na startu Nikola Zdráhalová skončila časem 7:22,965 v divizi A poslední dvanáctá.

V Kazachstánu by měla Sáblíková startovat ještě v nedělním závodu na 1500 metrů.

SP v rychlobruslení v Nur-Sultanu - muži, 500 m: 1. Muštakov 34,636, 2. Murašov (oba Rus.) 34,641, 3. Boisvert-Lacroix (Kan.) 34,730. Průběžné pořadí (po 3 z 8 závodů): 1. Kim Čun-ho (Korea) 143, 2. Muštakov 134, 3. Murašov 126.

Ženy - 1000 m: 1. Boweová (USA) 1:14,280, 2. Kačanovová 1:14,753, 3. Fatkulinová (obě Rus.) 1:15,093. Průběžné pořadí (po 2 z 5 závodů): 1. Boweová 120, 2. Ter Morsová (Niz.) 88, 3. Kačanovová 83, …38. Zdráhalová (ČR) 11. 5000 m: 1. Blondinová (Kan.) 6:54,945, 2. Sáblíková (ČR) 6:54,995, 3. Weidemannová (Kan.) 6:55,809, …12. Zdráhalová 7:22,965. Průběžné pořadí (po 3 z 6 závodů): 1. Sáblíková 157, 2. Weidemannová 151, 3. Blondinová 142, …13. Zdráhalová 84.