Ani sníh Sáblíkovou na kole nezastavil. Před MS dbá na detaily a byla ostrá na Nováka

před 1 hodinou

Rychlobruslařka Martina Sáblíková se připravuje na MS, které začne v Inzellu již zítra závodem na tři kilometry. Ze Světového poháru v Norsku si přivezla dobrou formu, kterou ladila před šampionátem i na kole.

Inzell (od našeho zpravodaje) - Sáblíková má před sebou světový šampionát, na kterém by mileráda zaútočila na osmnáctý titul mistryně světa. V bavorském středisku Inzell, kam jezdí každoročně trénovat, našla zkraje února typickou zimní krajinu se sněhovými hradbami podél silnic.

Vedle přípravy na ledě v místní aréně zařadila Češka také své oblíbené výjezdy na kole. "Včera jsme byli na ledě, ale já jsem pak ještě vyrazila na kolo. Jezdit na trenažeru mě moc nebaví. Možná jsem si v kopcích trochu zatáhla nohy, dneska jsem byla na ledě trochu unavená," vyprávěla Sáblíková.

Kolo osedlala navzdory mohutným závějím, silnice jsou odklizené. "Pro hlavu je to lepší než se zavřít na pokoji a koukat do zdi. Svítilo sluníčko, jsou tady nádherné hory. Ale byla teplota kolem nuly, moc jsem toho nenajela, jen krátké úseky," usmála se.

"Viděla jsem na kole i (Svena) Kramera, nebyla jsem sama," jmenovala česká reprezentantka nizozemskou hvězdu mužského rychlobruslení. Trenér Petr Novák z unavenějšího pocitu své svěřenkyně na tréninku den před závodem strach neměl, jde podle něho o zcela normální jev.

Před závodem na dlouhé distanci se s tím Sáblíková vyrovná lépe. "Kdyby měla jet patnáctistovku, bylo by to horší, ale takhle věřím, že to na trojce dopadne dobře. Nedivím se, že je unavená. Má za sebou spoustu tréninků a čeká ji ještě hodně závodů," podotkl Novák.

Naopak sedmdesátiletý kouč národního týmu má z tréninků i závodů Sáblíkové v poslední době výborné dojmy. "Působí na mě velmi dobře, možná jsem ji ještě takhle jezdit neviděl. Technicky jezdí opravdu skvěle a podařilo se jí dohnat kondici po jarních výpadcích."

Sáblíková je od Vánoc mimo domov. Po stříbrném ME ve víceboji zůstala na týden v Itálii a potom už se přesunula do Inzellu, odkud si na víkend odskočila do norského Hamaru na Světový pohár.

Mluvit na Martinu? Aspoň ze tří nebo čtyř metrů

Cestování v poslední době je pro Sáblíkovou velmi náročné a nejen kvůli němu se Novák obává nemocí. "Snažím se ji chránit a všem říkám, aby od ní stáli na tři nebo čtyři metry. Máme před sebou tři vrcholy," zmínil trenér vedle MS na jednotlivých tratích v Inzellu ještě březnové MS ve víceboji v Calgary a finále Světového poháru v Salt Lake City.

"V tomto období běhají různé nemoci, člověk nikdy neví. Jako trenér musím udělat všechno, aby zůstala zdravá," poznamenal Novák. Sáblíková si po vleklých zdravotních potížích z minulé sezony váží současného stavu, kdy ji nic nebolí, ale před MS zůstává v napětí.

Vynikající výsledky z víceboje v Collalbu a trojky v Hamaru ji uklidnily, ne však ukolébaly. "Hlava je tím horší, čím jsem starší," prohlásila majitelka šesti olympijských medailí s lehkým úsměvem. "Řeším detaily. Cokoliv se stane a nelíbí se mi to, jsem nepříjemná a hned nastupuji," přiznala.

Až ji občas musí parťačka Nikola Zdráhalová krotit. "Pozoruju to," řekl Novák. "Dneska byla na ledě dost ostrá i na mě. Pořád se vyptávala, jestli měřím časy soupeřek. Odpovídal jsem, že nestíhám všechno," popisoval zkušený trenér.

"Na druhou stranu jsem už zažil Martinu daleko více nervózní," doplnil. Celý tým se snaží Sáblíkovou od nežádoucí stresu oprostit, nicméně správná nervozita je na místě. Přestože pojede fenomenální Češka o neuvěřitelnou 42. medaili z velké akce a 25. cenný kov z MS.

V Inzellu si dopisuje s kamarádkou Ester Ledeckou, která právě zažívá vrchol své lyžařské sezony na MS ve Švédsku a v úterý se jí nepovedl závod v super-G. "Psala jsem jí, že každý den není super a že všichni víme, jak je dobrá a co všechno sportu dává. Nesmí ztrácet naději," vzkázala Sáblíková.

Sama si vinou zranění zažila pád z olympijského vrcholu, ale nevzdala se. Na pětikilometrové trati vloni v Pchjongčchangu vydřela stříbro a v aktuální sezoně se vrátila silnější. Zítra bude v Inzellu útočit poprvé.

Zasněžená rychlobruslařská Max Aicher Arena v německém Inzellu: