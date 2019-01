Razýmová slaví první body v sezoně. Tour de Ski ale vládnou Norové

před 27 minutami

Norská běžkyně na lyžích Ingvild Flugstad Östbergová vyhrála v těsném finiši závod na 10 kilometrů klasicky s hromadným startem v Oberstdorfu a po čtvrté etapě se ujala vedení v průběžném pořadí Tour de Ski. Na 26. místě bodovala poprvé v sezoně Světového poháru česká reprezentantka Kateřina Razýmová.

Závod mužů na 15 kilometrů vyhrál v německém zimním středisku stejně jako vloni Emil Iversen. Nor v závěrečném hromadném spurtu zvítězil o 0,9 sekundy před Franceskem de Fabianim z Itálie. Na třetí místo s dvousekundovým odstupem se probil Rus Sergej Usťugov, který se po většinu závodu pohyboval hluboko ve startovním poli na hraně třetí a čtvrté desítky.

Vedení v hodnocení Tour de Ski uhájil další Nor Johannes Hösflot Klaebo, který dnes vybojoval deváté místo. Před Usťugovem vede o 15,4 sekundy, Iversen je třetí.

Östbergová po novoročních sprintech ve švýcarském Val Müstairu zaostávala v hodnocení Tour de Ski o 1,1 sekundy za Američankou Jessicou Digginsovou. Ta dnes ale od počátku ztrácela a nakonec za vítězkou zaostala téměř o minutu.

Norská běžkyně porazila v dramatickém závěru o jednu desetinu sekundy Natalii Něprjajevovou. Třetí skončila s odstupem 5,3 sekundy další Ruska Anastasia Sedovová. Östbergová se díky vítězství ujala i vedení v hodnocení SP, v němž o dva body předstihla krajanku Therese Johaugovou, která Tour de Ski vynechala.

Sedmadvacetiletá Razýmová, jež do minulé sezony závodila pod dívčím jménem Beroušková, se po většinu závodu pohybovala na hranici první dvacítky. Pro premiérové body v sezoně si nakonec doběhla s odstupem 1:47,8 sekundy za vítězkou. Další česká reprezentantka Sandra Schützová obsadila 42. místo se ztrátou 3:36,6 minuty.

Adam Fellner ztratil na vítěze 33,1 sekundy, což ve vyrovnaném poli stačilo na 54. místo. Nebodoval ani Petr Knop, jenž doběhl s mankem 46,3 sekundy šedesátý.

Závody SP a Tour de Ski v běhu na lyžích v Oberstdorfu (Německo):

Muži - 15 km klasicky s hromadným startem: 1. Iversen (Nor.) 45:30,3, 2. De Fabiani (It.) -0,9, 3. Usťugov (Rus.) -2,0, 4. Röthe (Nor.) -2,1, 5. Halfvarsson (Švéd.) -3,2, 6. Tönseth (Nor.) -3,6, 7. Bělov -4,4, 8. Larkov (oba Rus.) -5,5, 9. Klaebo (Nor.) -5,6, 10. Vylegžanin (Rus.) -6,8, …54. Fellner -33,1, 60. Knop (oba ČR) -46,3.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 4 ze 7 etap): 1. Klaebo 1:20:08,0, 2. Usťugov -15,4, 3. Iversen -31,0, 4. Bolšunov (Rus.) -46,6, 5. Skar -1:20,7, 6. Krüger (oba Nor.) -1:21,7, …54. Fellner -4:37,9, 55. Knop -4:38,3.

Průběžné pořadí SP (po 13 z 32 závodů): 1. Bolšunov 476, 2. Iversen 466, 3. Klaebo 430, 4. Halfvarsson 385, 5. Röthe 384, 6. Tönseth 379, …87. Novák 7, 88. Pechoušek (oba ČR) 6.

Ženy - 10 km klasicky s hromadným startem: 1. Östbergová (Nor.) 32:08,9, 2. Něprjajevová -0,1, 3. Sedovová (obě Rus.) -5,3, 4. Jacobsenová (Nor.) -12,9, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) -15,9, 6. Bělorukovová (Rus.) -16,2, 7. Stadloberová (Rak.) -20,6, 8. H. Wengová (Nor.) -23,6, 9. Hennigová (Něm.) -56,5, 10. Nilssonová (Švéd.) -56,6, …26. Razýmová -1:47,8, 42. Schützová (obě ČR) -3:36,6.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 4 ze 7 etap): 1. Östbergová 1:00:05,6, 2. Něprjajevová -24,1, 3. Bělorukovová -1:10,9, 4. Digginsová (USA) -1:26,3, 5. Pärmäkoskiová -1:29,7, 6. Sedovová -1:47,2, …32. Razýmová -5:44,9, 41. Schützová -7:14,0.

Průběžné pořadí SP (po 13 z 32 závodů): 1. Östbergová 602, 2. Johaugová (Nor.) 600, 3. Pärmäkoskiová 520, 4. Nilssonová (Švéd.) 466, 5. Něprjajevová 443, 6. Anderssonová (Švéd.) 409, …76. Razýmová 5, 77. Beranová 5, 80. Janatová (obě ČR) 2.