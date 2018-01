Norovi Tandemu se splnil sen, stal se mistrem světa v letech na lyžích

před 9 hodinami

Nor Daniel-André Tande si letí pro titul mistra světa | Foto: Reuters

V Oberstdorfu absolvovali závodníci jen tři kola, závěrečné bylo kvůli větru zrušeno.

Oberstdorf - Norský skokan na lyžích Daniel-André Tande se stal mistrem světa v letech. V Oberstdorfu zvítězil po třech kolech, čtvrté kolo bylo kvůli větru zrušeno. Stříbro má vítěz Turné čtyř můstků a vedoucí muž Světového poháru Polák Kamil Stoch a bronz Němec Richard Freitag.

Třiadvacetiletý Tande ukončil sérii druhých míst svých krajanů z předešlých tří šampionátů a je třetím norským leteckým šampionem v historii. Navázal na triumfy Roara Ljökelsöye z let 2004 a 2006 a Oleho Gunnara Fidjestöla z roku 1988.

Tande nejdříve vytvořil v kvalifikaci výkonem 238,5 metru nový rekord mamutího můstku v Oberstdorfu. V závodě skočil v pátek 212 a 217 metrů a dnes přidal rovných 200 metrů. "Jsem přešťastný. Nedokážu popsat své pocity. Je to splněný sen," říkal dojatě, když mu na věži gratulovali soupeři.

Dohromady získal 651,9 bodu a zvítězil o 13,3 bodu před Stochem. Dočkal se tak své první velké zlaté individuální medaile. Dal také zapomenout na loňské Turné čtyř můstků, v kterém sahal po výhře, ale v Bischofshofenu pokazil poslední skok.

Závod se uskutečnil bez české účasti, neboť jediný český reprezentant v Oberstdorfu Čestmír Kožíšek nepostoupil z kvalifikace.

Světový šampion byl vyhlášen po třech kolech stejně jako předloni na Kulmu. Naposledy se odskákala všechna čtyři kola v roce 2010 v Planici.

Mistrovství světa v letech na lyžích v Oberstdorfu (Německo) - konečné pořadí po třech kolech:

1. Tande (Nor.) 651,9 b. (212+227+200 m), 2. Stoch (Pol.) 638,6 (230+219+211,5), 3. Freitag (Něm.) 627,6 (228+225+190,5), 4. Kraft (Rak.) 608,4 (218+208,5+206), 5. Stjernen (Nor.) 606,9 (193+203+223,5), 6. P. Prevc (Slovin.) 600,1 (222,5+199+218), 7. Wellinger (Něm.) 599,7 (206+207+213), 8. Forfang 599,2 (207+207,5+225,5), 9. Johansson (oba Nor.) 599,0 (204+213,5+201), 10. Kubacki (Pol.) 589,8 (207,5+208+215,5), …Kožíšek (ČR) nepostoupil z kvalifikace.