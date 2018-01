Nebyl to apríl. Dressen vyhrál jako teprve druhý Němec v historii slavný sjezd v Kitzbühelu

před 6 hodinami

Čtyřiadvacetiletý Thomas Dressen si připsal první vítězství ve Světovém poháru v kariéře - a hned na proslulém Hahnenkammu.

Kitzbühel - Německý lyžař Thomas Dressen překvapivě vyhrál slavný sjezd v Kitzbühelu a oslavil premiérové vítězství ve Světovém poháru v kariéře. Čtyřiadvacetiletý závodník porazil na legendárním Hahnenkammu dlouho vedoucího Švýcara Beata Feuze, třetí skončil domácí Rakušan Hannes Reichelt.

Na sjezdovce Streif uspěl Dressen jako teprve druhý Němec v historii. Navázal na Seppa Ferstla, který v Kitzbühelu zvítězil v letech 1978 a 1979.

"V cíli jsem tomu vůbec nemohl uvěřit. Myslel jsem, že je to apríl. I pro mne je to překvapení," řekl Dressen, jenž startoval s číslem 19. Ve Světovém poháru se dosud prosadil na stupně vítězů jedinkrát, v prosinci byl třetí ve sjezdu v Beaver Creeku.

Mistr světa Feuz se mohl stát šestnáctým mužem, který dokázal v jedné sezoně vyhrát slavné sjezdy ve Wengenu i Kitzbühelu. Vítěz z minulého týdnu z Lauberhornu ale nakonec s Dressenem prohrál o dvě desetiny sekundy. Naposledy slavil double v roce 2009 Švýcar Didier Defago.

SP ve sjezdovém lyžování v Kitzbühelu (Rakousko):

Muži - sjezd:

1. Dressen (Něm.) 1:56,15, 2. Feuz (Švýc.) -0,20, 3. Reichelt -0,41, 4. Kriechmayr (oba Rak.) -0,46, 5. Gisin (Švýc.) -0,68, 6. Sander (Něm.) -0,74, 7. Roger (Fr.) -0,93, 8. Svindal (Nor.) -1,12, 9. Fill (It.) -1,26, 10. Jansrud (Nor.) -1,30.

Průběžné pořadí sjezdu (po 6 závodech): 1. Svindal 452, 2. Feuz 442, 3. Dressen 265, 4. Jansrud 264, 5. Paris (It.) 254, 6. Mayer (Rak.) 216.

Průběžné pořadí SP (po 24 závodech): 1. Hirscher (Rak.) 974, 2. Kristoffersen (Nor.) 800, 3. Svindal 666, 4. Jansrud 665, 5. Pinturault (Fr.) 588, 6. Feuz 536, …149. Berndt (ČR) 1.