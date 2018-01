Vítězná šňůra Ledecké pokračuje. Ve Slovinsku vyhrála na snowboardu další obří slalom

před 9 hodinami

Čeká snowboardistka Ester Ledecká je měsíc před startem olympiády v Pchjongčchangu ve skvělé formě. Ani ve čtvrtém obřím slalomu sezony Světového poháru nenašla přemožitelku a ve slovinské Rogle s přehledem zvítězila.

Rogla - Dvaadvacetiletá Ledecká dnes navázala na prosincové výhry z Carezzy a Cortiny a lednový triumf v Lackenhofu. Jediný závod na snowboardu nevyhrála česká reprezentantka v tomto ročníku den po triumfu v obřím slalomu v Cortině, kdy byla devátá v neolympijském slalomu.

"Jsem ráda, že jsem to tu zvládla. Tady je to taková zvláštní sjezdovka, protože je hodně rovná a všichni tu jezdí vyrovnaně, není tu pasáž, která by byla extrémně technicky složitá. Všechny holky díky tomu jezdí moc pěkně," řekla po vítězství česká reprezentantka.

Ledecká, jež kombinuje snowboard se sjezdovým lyžováním, vede suverénně pořadí SP v paralelních disciplínách. Před druhou Ruskou Jekatěrinou Tuděgeševovou má náskok 1610 bodů, přičemž za vítězství se dává 1000 bodů. "Myslím, že tam je spousta věcí a rezerv, které ještě můžu dohánět," ale dodává skromně vedoucí žena seriálu.

Stejně jako ve všech předchozích závodech v sezoně byla Ledecká v Rogle nejrychlejší v kvalifikaci a ve vyřazovacích kolech na ni postupně nestačily Ukrajinka Annamari Dančová, Ruska Jekatěrina Chatomčenkovová, domácí Slovinka Gloria Kotniková a Rakušanka Claudia Rieglerová, jež nedokončila finálovou jízdu.

Ledecká si díky tomu připsala třinácté vítězství v kariéře a čtvrté v Rogle, kde vyhrála už v letech 2014, 2016 a 2017. Šanci na další vítězství bude mít už v neděli, kdy se jede ve Slovinsku obří slalom znovu.

Výsledky SP ve snowboardingu v Rogle (Slovinsko) - paralelní obří slalom:

Ženy: 1. Ledecká (ČR), 2. Rieglerová, 3. Dujmovitsová (obě Rak.).

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 4 závodech): 1. Ledecká 4000, 2. Jörgová (Něm.) 1800, 2. Dujmovitsová 1760.

Průběžné pořadí SP (po 6 závodech): 1. Ledecká 4290, 2. Tuděgeševová (Rus.) 2680, 3. Schöffmannová (Rak.) 2610.

Muži: 1. Prommegger (Rak.), 2. Coratti (It.), 3. Karl (Rak.), …48. Brůžek (ČR).

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 4 závodech): 1. Galmarini (Švýc.) 2750, 2. Payer (Rak.) 1890, 3. Prommegger 1740, …58. Brůžek 41,1.

Průběžné pořadí SP (po 6 závodech): 1. Galmarini 3470, 2. Fischnaller (It.) 2890, 3. Sobolev (Rus.) 2716, …63. Brůžek 41,1.