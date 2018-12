Něprjajevová po premiérové výhře vede Tour de Ski

před 1 hodinou

Ruská běžkyně na lyžích Natalia Něprjajevová těsně vyhrála na Tour de Ski první distanční závod a po premiérovém vítězství ve Světovém poháru se ujala po druhé etapě vedení v miniseriálu. Česká reprezentantka Sandra Schützová obsadila v Toblachu na trati 10 km volnou technikou 34. místo a od bodované třicítky ji dělily čtyři sekundy. Kateřina Razýmová zaběhla 41. čas, Kateřina Janatová a Tereza Beranová po sobotních sprintech z Tour podle plánu odstoupily.

Něprjajevová porazila o pouhé tři desetiny sekundy dvojnásobnou olympijskou vítězku Ingvild Flugstad Östbergovou z Norska, třetí skončila další Ruska Anastasia Sedovová. V pořadí Tour de Ski vede Něprjajevová před novoročními sprinty ve Val Müstairu s náskokem 23,6 sekundy před Američankou Jessicou Digginsovou.

Ve 14:45 je na programu závod mužů na 15 km. Na startu budou z Čechů Petr Knop a Adam Fellner. Jan Pechoušek, který stejně jako Beranová s Janatovou bodoval v úvodním sprintu, v Tour de Ski nepokračuje.

Závody SP a Tour de Ski v běhu na lyžích v Toblachu (Itálie):

Ženy:

10 km volně: 1. Něprjajevová (Rus.) 23:19,9, 2. Östbergová (Nor.) -0,3, 3. Sedovová (Rus.) -10,9, 4. Pärmäkoskiová (Fin.) -17,4, 5. H. Wengová (Nor.) -21,2, 6. Digginsová (USA) -27,2, 7. Bělorukovová (Rus.) -36,1, 8. Von Siebenthalová (Švýc.) -44,0, 9. Slindová (Nor.) -49,0, 10. Hennigová (Něm.) -49,5, …34. Schützová -1:43,3, 41. Razýmová (obě ČR) -1:57,7.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 2 ze 7 etap): 1. Něprjajevová 25:12,8, 2. Digginsová -23,6, 3. Östbergová -28,3, 4. Bělorukovová -35,2, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) -44,0, 6. Ingemarsdotterová (Švéd.) -46,5, …37. Schützová -2:34,9, 42. Razýmová -2:50,3.

Průběžné pořadí SP (po 11 z 32 závodů): 1. Johaugová (Nor.) 600, 2. Östbergová 512, 3. Pärmäkoskiová 467, 4. Anderssonová 409, 5. Nilssonová (obě Švéd.) 390, 6. Něprjajevová 382, …73. Beranová 5, 75. Janatová (obě ČR) 2.

14:45 muži 15 km volně.