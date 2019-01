Medailové naděje Havlíčkové ve Finsku zmrzly. To jsem ještě nezažila, přiznává

před 1 hodinou

Lahti (od našeho zvláštního zpravodaje) - Od prvních metrů věděla, že tohle není její den. V až drasticky mrazivém závodu juniorského mistrovství světa na pět kilometrů volně zajela Barbora Havlíčková 12. místo a v cíli to vydatně obrečela. Za vítěznou Fridou Karlssonovou zaostala o 55 vteřin, přitom sama měla ambice na cenné kovy. Teď česká běžkyně na lyžích doufá, že se při jejím čtvrtečním druhém pokusu o stupně vítězů počasí umoudří.

Z pondělí na úterý padala ve finském Lahti teplota až k mínus 24 stupňům, na závod se sice zhruba o osm stupňů oteplilo, ale pro mladé závodnice to i tak bylo hodně obtížné.

"Nikdy v životě jsem nezávodila v takovém mrazu. Kdyby tohle bylo u nás, tak by člověk ani psa nevyhnal. Pro všechny je to stejné, ale každý je na to různě zvyklý. Skandinávci na to třeba zvyklí jsou, u nás je to atypické. Tělo se v tom chová jinak a nikdo neví, jak zareaguje v závodě," uvedla po závodě Havlíčková.

Osmnáctiletá české reprezentantka s rostoucí zimou tušila, že tentokrát není její den. V minulé roce sice na stejné distanci brala čtvrté místo a medaile jí utekla o půl druhé vteřiny, nyní dojela s dvanáctým časem a v cíli se složila na záda vyčerpání. Lyže jí odepínala francouzská soupeřka Flora Dolciová.

"Dneska mi to prostě nesedlo, občas to tak je, že to není váš den a dnes nebyl. Vím, že jsem tam nechala všechno, na co jsem měla. Udělala jsem maximum. Důležité je koukat do budoucna a zatím mám ještě všechno před sebou," prohlásila, když osušila slzy zklamání.

S mrazivými podmínkami bojuje v Lahti už od čtvrtka. "Je to obrovský žrout energie, nedá se na to moc připravit. Ještě pět minut před startem jsem byla v převlíkárně v teple, jen jsem pak vyšla ven. Mám o vrstvu oblečení víc, ale pod kombinézu se toho moc nevejde, snažila jsem se vzít si alespoň to nejtlustší oblečení. Jela jsem v palčákových turistických rukavicích, v čepici a šátku, v čemž jsem nikdy nezávodila."

Rodačka z Vimperku startovala až jako předposlední před pozdější vítězkou Fridou Karlssonovou ze Švédska, která měla před ní v cíli náskok 55 vteřin. "Ona je úplně zvláštní kategorie, je neuvěřitelné, jak velký rozdíl to byl. Samozřejmě jsem si všimla, když mě předjela, člověk ale tohle nesmí vnímat, snažil jsem se soustředit na sebe a nenechala jsem se tím rozhodit."

I když měla Havlíčková ambice atakovat stupně vítězů, rozhodně nepropadá depresi a snaží se najít něco pozitivního. Určitě jsme měli dobré lyže, velký dík servisu. Nebudu to hodnotit jako nějaký hrozný den, být dvanáctá na světě není špatný, někdo jiný by řekl, že to je skvělý, já tím, že už jsem měla lepší výsledky, tak mám laťku nastavenou výš, Ale beru to tak, že mohlo být i hůř," řekla.

Po Petře Kvitové dnes slzela i jiná česká reprezentantka. Běžkyně na lyžích Barbora Havlíčková si v Lahti takhle vyčerpaná dojela pro 12. místo. Z lyží jí musela pomáhat soupeřka. Byla zklamaná, ale ve čtvrtek má další pokus o medaili. #msjlahti pic.twitter.com/iRBxlEvoZt — Miroslav Harnoch (@MiroslavHarnoch) January 22, 2019

Další závod ji čeká až ve čtvrtek, takže má čas si odpočinout a zapomenout na negativní zážitek. Přijel mě podpořit taťka, takže se těším, že si uděláme hezký den, zajdeme si někam do kavárny, na večeři. Mám radost, že za mnou takhle daleko přijel, že tomu obětoval čas. Moc to pro mě znamená. I když se to třeba nepovedlo, vím že podpora, kterou od svého okolí mám, je obrovská."

Ještě ji čeká závod na 15 kilometrů klasicky a sobotní štafeta, i proto se musí rychle oklepat. "Nemůžu teď čtyři dny brečet, nebo říkat, že skončím s lyžováním, je to jeden den. Budu se snažit dát do patnáctky maximum, doufám, že se ještě zlepší počasí, protože si nedovedu představit, že pojedu třičtvrtě hodiny v tomhle mrazu, leda v bundě a šusťákách," dodává Havlíčková.