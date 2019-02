Sáblíková se vrátila na světový trůn. Na MS ovládla závod na tři kilometry

Aktualizováno před 3 minutami

Rychlobruslařka Martina Sáblíková se v německém Inzellu stala popáté v kariéře mistryní světa na 3000 metrů. Jednatřicetiletá česká hvězda dlouhých tratí získala už 18. světové zlato v kariéře.

Trojnásobná olympijská vítězka Sáblíková startovala v poslední desáté rozjížďce a i na horším ledu překonala časem 3:58,911 v rekordu dráhy výkony všech soupeřek. Svěřenkyně trenéra Petra Nováka porazila do té doby vedoucí Nizozemku Antoinette de Jongovou o rovnou půlsekundu, třetí Natalja Voroninová z Ruska měla už více než sekundový odstup.

"Ráda bych našla nějaká správná slova, co k závodu říct, ale jde to hrozně těžko. Když jsem viděla, že za časem je jednička, tak jsem tomu nechtěla uvěřit. Jak moc jsem si to užívala a jak moc velkou radost mám, teď ani nejde popsat," řekla po závodě staronová šampionka, jež byla na předchozím MS v Koreji v roce 2017 na 3000 metrů druhá.

Dnes se vyrovnala i s tím, že startovala v poslední rozjížďce a věděla, že potřebuje k úspěchu zajet čas pod hranicí čtyř minut. "To se pak jede těžko, protože jsou to strašně kvalitní časy. Na druhou stranu v tréninku jsem jezdila tak, že jsem věřila, že tu hranic můžu jet. Jasně, bála jsem se, jestli vůbec budu medaili mít, ale na druhou stranu jsem si věřila. A na ledě jsem měla super náladu," líčila s úsměvem Sáblíková, která na trojce získala na MS devátou medaili.

Neznervóznil ji ani pomalejší začátek. V úvodu zaostávala zejména za Voroninovou, která závod rozjela hodně rychle. "Pak jsem ale od Petra (Nováka - trenéra) slyšela, že jedu kola za 31,0, 31,1, 31,1, tak jsem si v hlavě spočítala, že by to mohlo být pod čtyři a hned se mi jelo lépe," řekla.

Sáblíková po nepříliš vydařeném vstupu do sezony vyladila ideálně formu na její vrchol. Před týdnem na Světovém poháru v Hamaru si právě na trojce připsala první vítězství v ročníku a dnes ho zopakovala v ještě silnější konkurenci. Pátým zlatem na 3000 m zároveň vyrovnala rekordní bilanci legendární Němky Gundy Niemannové-Stirnemannové.

Čtrnáctým titulem z MS na jednotlivých tratích si upevnila první místo v historických tabulkách. Osmnáctou zlatou medailí ze světových šampionátů se vyrovnala své věčné rivalce Ireen Wüstové z Nizozemska. Dvojnásobná olympijská vítězka z trojky skončila pátá se ztrátou dvou a půl sekundy na Sáblíkovou. Čtvrtá byla další Nizozemka, překvapivá olympijská šampionka na této trati z Pchjongčchangu Carlijn Achtereekteová.

Přehled nejúspěšnějších rychlobruslařek MS na jednotlivých tratích podle hodnoty medailí:

Jméno Země Zlato Stříbro Bronz Celkem Martina Sáblíková ČR 14 4 0 18 Ireen Wüstová Nizozemsko 12 13 1 26 Anni Friesingerová Německo 12 9 1 22 Gunda Niemannová Německo 11 3 0 14 Christine Nesbittová Kanada 7 2 3 12 Claudia Pechsteinová Německo 5 13 12 30

Na devatenácté zlato, kterým by se v absolutním pořadí dotáhla na rekordmanku Niemannovou-Stirnemannovou, bude Sáblíková útočit v sobotním závodu na 5000 m. Trojnásobná nejlepší sportovkyně České republiky na své parádní trati vítězí na MS už od roku 2007 a může na pětce získat jubilejní desátý triumf.

Mistrovství světa v rychlobruslení na jednotlivých tratích v Inzellu (Německo):

Muži:

Sprint družstev: 1. Nizozemsko 1:19,053, 2. Korea 1:20,004, 3. Rusko 1:20,102.

Ženy:

3000 m: 1. Sáblíková (ČR) 3:58,911, 2. De Jongová (Niz.) 3:59,411, 3. Voroninová (Rus.) 3:59,992.

Sprint družstev: 1. Nizozemsko 1:26,289, 2. Kanada 1:27,215, 3. Rusko 1:27,262.