Jsem šprtka, smála se Ledecká. Po úspěšném studiu převzala prestižní cenu

Hektický den dnes zažila trojnásobná olympijská vítězka a snowboardová a lyžařská obojživelnice Ester Ledecká.

Nejprve úspěšně uzavřela magisterské studium na Vysoké škole finanční a správní v Praze, kde se zaměřovala na marketingovou komunikaci, poté v sídle Českého olympijského výboru převzala - už podruhé v kariéře - Cenu Jiřího Gutha-Jarkovského, udělovanou samotnými sportovci za nejhodnotnější výkon uplynulého roku.

S odstupem tak mohla symbolicky uzavřít rok 2022. Ledecká ale zdůraznila, že se spíše než na historii soustředí na budoucnost.

"Když jsem dostala pozvání na akci, tak mě upřímně vůbec nenapadlo, že to je za minulý rok. Říkala jsem si: Za co tenhle rok? Jela jsem dva závody, což je docela moc," řekla Ledecká, která měla v zimní sezoně velké zdravotní problémy a prakticky celou ji vynechala. "Minulost už tak nevnímám, přece jen, koukám se dopředu," uvedla osmadvacetiletá sportovkyně.

Poslední dny a týdny byly pro Ledeckou náročné. Vedle tréninku na další sezonu se snažila věnovat i studiu.

"Na učení jsem neměla teď moc času. Měli jsme přípravné kempy v Itálii a v Rakousku, což bylo náročné. Měla jsem každý den maximálně hoďku a půl. Navíc je člověk (po tréninku) unavený a moc to do hlavy neleze," přiznala.

Přesto školu zvládla na výbornou. Nejprve dostala jedničku ze státnice z ekonomie, dnes dostala další tři jedničky.

"Musím se pochlubit, jsem jedničkářka. Šprtka," pousmála se Ledecká, pro kterou bylo nejnáročnější studium ekonomie. "Bylo složitější se to naučit, protože jsem nebyla asi ani na jediné přednášce. Učila jsem se z učebnic a internetu. S ostatními předměty, což byla psychologie, sociologie a marketing, tam bylo zase více otázek," řekla.

Jako řada studentů se až v závěru školy vrhla na diplomovou práci.

"Myslela jsem, že ji budu psát průběžně celý rok, ale nakonec jsem se jí věnovala asi měsíc. Dost narychlo. Už předtím jsem si ale v hlavě sesumírovala, jak to chci mít udělané, co tam chci, co nechci. Pak jsem to jen hodila na papír," uvedla Ledecká.

Dnešními zkouškami pro dceru hudebníka Janka Ledeckého studium nekončí. V budoucnu by si chtěla udělat doktorát, teď se chce zaměřit na vzdělávání ve fyzice, která ji baví.

"Teď si chci studovat spíš pro sebe, co mě baví. Žádnou školu, třeba si udělat kurzy fyziky, která mě bavila. Chci se spíše dozvídat nové věci z oborů, které mě lákají," přiznala.

Hned v příštích dnech se ale vrátí ke sportu. "Teď mě ještě čekají čtyři pět dní na ledovci v Itálii, poté se chystáme jako vždy na Lefkadu, kde budu dělat letní přípravu. Přijedou tam za mnou fyzioterapeuti a budeme makat. Potřebujeme na sezonu nabrat kondici," plánovala Ledecká. Stejně jako v minulosti se chystá na konci prázdnin trénovat v Chile.