Ledecká a změna vlajky? Nezávodila by téměř tři roky a potřebovala by souhlas svazu

před 56 minutami

Středeční věta zástupců Ester Ledecké o tom, že by olympijská vítězka mohla kvůli neshodám se Svazem lyžařů ČR závodit za jinou zemi, má svá úskalí.

Praha - Když tahle informace zazněla na středečním briefingu z úst Janka Ledeckého, sálem novinářů to jen zašumělo. Věta o tom, že Ester Ledecká, dvojnásobná olympijská vítězka ve dvou různých sportech, by kvůli trvajícím neshodám se Svazem lyžařů ČR mohla v budoucnu reprezentovat jinou zemi, měla ohromnou váhu.

Však ji také David Trávníček, šéf agentury Sport Invest, která českou snowboardistku a lyžařku zastupuje, hned zjemňoval vlastními slovy. "My jsme přesvědčeni, že Ester Ledecká bude nadále reprezentovat Českou republiku a závodit za ni."

Možná i proto, že tušil, že změna reprezentace není tak jednoduchá, jak by se mohla zdát. Co je vlastně pro takovou žádost potřeba?

V první řadě by Ledecká musela mít pas dané země a po dobu dvou let v ní mít trvalé bydliště. Musela by tedy získat druhé občanství. Pokud by tuhle podmínku splnila, musela by také získat souhlas Svazu lyžařů ČR, za který dosud závodila.

Pokud by i ten souhlasil a pustil českou hvězdu do jiné země, mohla by Ledecká odeslat žádost, kterou ale schválí konsilium mezinárodní federace FIS až po sezoně na přelomu května a června. Jinými slovy, kdyby závodnice teď začala pracovat na tom, že přestoupí do jiné reprezentace, trvalo by to minimálně tři sezony, než by se jí to povedlo uskutečnit.

Do té doby by nemohla závodit na žádných oficiálních závodech FIS, tedy ani ve Světovém poháru, na mistrovství světa a jen s obtížemi by stíhala kvalifikaci na další olympijské hry.

Před dvěma lety si podobný přestup prožil alpský lyžař Jan Hudec, který se z Kanady vracel do České republiky. A i když měl obojí občanství, neobešlo se to bez souhlasu kanadského svazu, který ale vzhledem k dobrým vztahům získal.

Sama Ledecká si i proto přeje, aby se její zastupující agentura Sport Invest na detailech o reprezentační smlouvě se Svazem lyžařů ČR dohodla. Jednání budou probíhat v nejbližších dnech, obě strany se ale domluvily, že do jeho konce se už dál nebudou médiím vyjadřovat. I tak si závodnice neodpustila drobný vtípek na sociálních sítích.