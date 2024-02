Další knírač na snowboardu. Chceme dohnat špičku, už to nebude jen o Evě, věří Choura

Podnik snowboardcrossového Světového poháru ve Sv. Mořici končil minulý týden společnou fotkou dvou českých "kníračů". Kryštof Choura dosáhl ve Švýcarsku na životní čtvrté místo a Eva Adamczyková, která si pod nos nakreslila tradiční ozdobu, se po taneční pauze vrátila vítězstvím. Třiadvacetiletý Choura doufá, že se teď v Česku bude o jeho sportu mluvit i díky němu.

A díky dalším českým mužům, nutno podotknout. Ve Sv. Mořici prošla z kvalifikace rovnou trojice Čechů. Jan Kubičík a Radek Houser pak vypadli v osmifinále, Choura došel až do finálové jízdy.

"Pro mě dost neočekávaný výsledek, samotného mě to překvapilo. Bylo to velké potěšení a nahlédnutí k tomu, že se můžu dostávat tak daleko a závodit s těmi nejlepšími," sděluje Choura z Gruzie, kde se o víkendu jedou další závody SP.

Ve Švýcarsku byl Choura vůbec prvním Čechem od roku 2009, jenž se v závodě SP dostal až do finále. "Dodalo mi to sebedůvěru, ale nechci to nijak přeceňovat, přeci jen šlo o jeden závod," pokračuje.

Zajímavý výsledek přitom zajel už před dvěma týdny v Montafonu, kde se konalo otevřené mistrovství Rakouska. Český snowboardista tam obsadil v poměrně silné konkurenci třetí místo.

"Byl to takový příslib, zjistil jsem, že na to mám. Jsem jezdec, který má rád spíše střední a spodní pasáže trati, kde se dá uplatnit rychlost. Na startovních sekcích a technických pasážích se snažíme s trenérem Markem Jelínkem co nejvíc pracovat," říká Choura.

Díky společným tréninkům z reprezentace se zná dobře se ženou, která snowboardcross a společně s Ester Ledeckou vlastně celkově snowboarding v Česku symbolizuje. Evou Adamczykovou, dříve Samkovou.

"Eva je super, bereme ji jako parťačku a naši kamarádku. Trénuje pořád s námi a jak působí celkově, tak se chová i v týmu. Hecovačky a srandičky s ní bývají časté, je to vítané rozptýlení," popisuje Choura.

Jeho knír ale údajně nemá s tím od Adamczykové žádnou souvislost.

"Chápu, že to tak může vyznít, ale ne. Nosil jsem plnovous a s kamarády jsme se bavili, že si nechám jen knír. Zůstalo mi to, zatím si to takhle nechám," směje se.

Na trati by prý Adamczykové určitě odjel, nicméně o úspěších olympijské šampionky či dvojnásobné mistryně světa se může snowboardové sekci zatím jen zdát. Trojnásobná účast v osmifinále ve Švýcarsku budiž zábleskem lepších časů.

"U kluků jsme dlouho nikoho vysoko neměli, ale věřím, že my se k tomu dostaneme. Že už to nebude postavené jen na Evě," doufá Choura.

Závody SP jezdí od prosince 2022. "Je to moje druhá sezona tady, pořád si zvykám a snažím se od těch nejlepších učit. Natáčíme si ostatní jezdce na video, porovnáváme to a řešíme tu nejlepší možnou cestu na trati," doplňuje s tím, že od každého si snaží něco vzít.

"Ve svých jízdách samozřejmě vidím chyby, zatím nejsem vyježděný tolik jako zkušenější kluci. Čeká mě ještě dlouhá cesta," uvědomuje si aktuálně devátý muž SP ve snowboardcrossu.

Mezi elitou závodila i jeho starší sestra Kateřina, která má doma stříbro z univerziády 2013. Tam ji porazila jen krajanka Adamczyková.

"Ségra jezdila s Evou svěťáky, mně se to zalíbilo a tehdy jsem definitivně přilnul ke snowboardcrossu. Objevovali se tam i druhá ségra a brácha, já jsem stál na prkně prvně už ve třech letech," vzpomíná Choura.

"Doma ve Strážném, kousek od Vrchlabí, máme pro snowboarding dobré podmínky. Jsou tam dvě sjezdovky, nedaleko je Špindlerův Mlýn, takže na kopec jsem to měl vždycky blízko," konstatuje.

V gruzínském Gudauri čekají na českou výpravu závody SP v sobotu i v neděli. Další podnik seriálu se pak pojede zkraje března ve Španělsku.