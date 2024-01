Adamczyková při svém návratu do SP triumfovala. Zaskočila tím i vlastního kouče

Mistryně světa ve snowboardcrossu Eva Adamczyková vyhrála ve Svatém Mořici hned svůj první závod v této sezoně Světového poháru. Ve velkém finále byl poprvé v kariéře její reprezentační kolega Kryštof Choura, který obsadil čtvrtou příčku.

Adamczyková v elitním seriálu závodila poprvé od loňského března a hned se dostala do finálové čtveřice. Čtvrtfinále vyhrála. Postupovou pozici kontrolovala i v semifinále, i když ji ve fotofiniši porazila domácí Sophie Hedigerová.

V boji o medaile Adamczyková po výborném startu vedoucí pozici ztratila, ale držela se ve vyrovnaném poli závodnic. Do čela se vrátila v závěrečné klopené zatáčce a první příčku uhájila do cíle. Druhé místo obsadila Hedigerová, třetí skončila vedoucí žena SP Chloé Trespeuchová z Francie. "Opravdu jsem tohle vítězství nečekala. Moc jsem toho nenatrénovala, jen nějakých deset dní v trati v Montafonu," řekla v televizním rozhovoru třicetiletá rodačka z Vrchlabí, která se na podzim účastnila taneční televizní soutěže.

Až před Vánoci se olympijská šampionka ze Soči 2014 vrátila na prkno a dnes se devatenáctým vítězstvím v závodě SP vyrovnala bývalé běžkyni na lyžích Kateřině Neumannové. Více triumfů na sněhu z českých sportovců nasbírala jen Ester Ledecká, která ve snowboardingu a sjezdovém lyžování vyhrála 26 závodů.

Adamczyková se zkrácenou přípravou dostala do výborné formy. "Jezdilo se mi hrozně dobře, mohla jsem šlapat na maximum jako normálně. Trénink v Montafonu mi hrozně bodnul, mohla jsem se rozjezdit a rozhýbat. Dneska to sedlo," uvedla trojnásobná vítězka SP v nahrávce pro média. "Měli jsme strašně rychlá prkna, děkuju klukům a celému týmu. I se mi dneska jezdilo dobře ve čtyřech. Věřila jsem si, že je předjedu, když budou přede mnou."

Překvapila i trenéra Marka Jelínka. "Věřil jsem, že se Eva vrátí ve skvělé fazóně, ale opravdu jsem nečekal, že zvítězí. Startovní pole je obrovsky vyrovnané. Trať sedla Evce v překážkách a tím, jak byly postavené klopky, nebyla ale zdaleka ideální pro její váhu. Evka se s tím poprala skvěle, uměla plnit všechny taktické pokyny a prodala to neuvěřitelně," ocenil.

Nadchlo ho, že Adamczykovou v dějišti příštího mistrovství světa podpořili čeští muži. Životní závod absolvoval Choura, jenž své možnosti naznačil už jedenáctým místem v prosinci v Cervinii. Třiadvacetiletý český reprezentant zvládl tři vyřazovací jízdy a dostal se do finále. Tam ho o šanci na úspěch připravila chyba na startu, kdy se na jedné z obřích překážek prakticky zastavil. Nabral velkou ztrátu, kterou už nedohonil.

I čtvrtá příčka je jeho maximem mezi elitou, poprvé je v první desítce. Před touto sezonou nebyl nikdy ani ve dvacítce. "Dopadlo to neuvěřitelně, sám to ještě nechápu. Nemám moc slov, abych dokázal popsat, jak moc si to užívám. Na konci ve finále jsem udělal chybu, ale je to i tak neuvěřitelné. Dalo mi to pocit, že mám na to soupeřit s nejlepšími jezdci na světě, a třeba i zvítězit," rozplýval se Choura.

Mužský závod vyhrál Kanaďan Eliot Grondin. Další čeští snowboardcrossaři Radek Houser a Jan Kubičík vypadli v osmifinále.

SP ve snowboardcrossu ve Svatém Mořici:

Muži: 1. Grondin (Kan.), 2. Koblet (Švýc.), 3. Visintin (It.), 4. Choura, …23. Kubičík, 25. Houser (všichni ČR) - vyřazeni v osmifinále. Průběžné pořadí SP (po 3 z 12 závodů): 1. Grondin 260, 2. Hämmerle (Rak.) 192, 3. Koblet 150, …9. Choura 74, 39. Houser 12, 41. Kubičík 10.

Ženy: 1. Adamczyková (ČR), 2. Hedigerová (Švýc.), 3. Trespeuchová (Fr.). Průběžné pořadí SP (po 3 z 12 závodů): 1. Trespeuchová 200, 2. Moioliová (It.) 175, 3. Brockhoffová (Austr.) 169, …8. Adamczyková 100.