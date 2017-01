Jansta: Babišova stopka prodeji pozemků v Harrachově může vést k zavření areálu. Snad to ještě zváží

před 1 hodinou

Miroslav Jansta, předseda České unie sportu, kritizuje rozhodnutí ministra financí Andreje Babiše zastavit přímý prodej pozemků skiareálu v Harrachově

Praha - Ministr financí zastavil připravovaný prodej pozemků v harrachovském skiareálu, namísto toho Andrej Babiš podpořil variantu vypsat transparentní výběrové řízení.

Miroslav Jansta, předseda České unie sportu, komentuje tento krok jako unáhlený. "Věřím, že si to pan ministr ještě rozmyslí. Přednostní převod pozemků na jejich reálného uživatele má svůj logický smysl podpořený i judikaturou Nejvyššího soudu. Pokud totiž ve výběrovém řízení, které asi bude následovat, získá pozemky nějaký spekulant, může pak cenu, za kterou bude ochoten je pronajímat, vysadit tak vysoko, že ji nebudeme moci akceptovat a to v konečném důsledku povede k ukončení provozu celého skiareálu."

O co vlastně jde? Sjezdařské vleky v Harrachově provozuje akciová společnost Sportovní areál Harrachov (SAH). Jejími vlastníky jsou České unie sportu a Svaz lyžařů ČR, minoritní podíl tu drží i město Harrachov.

Sjezdovky leží z velké části na pozemcích státu. V roce 2015 vypršela dlouholetá nájemní smlouva a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových si nechal vypracovat posudek, který doporučil navýšení nájemného z 2,2 milionu korun na 3,5 milionu ročně. Naopak SAH přišel s jinými posudky a na jejich základě žádal snížení nájmu na 1,6 milionu. Ke shodě nedošlo, SAH platí nájem do výše, jež přijde správná jemu - a stát tedy registruje nedoplatek. Věc leží u soudu.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových učinil nakonec se SAH dohodu, že mu pozemek prodá. Připravenou transakci naboural pondělní příspěvek pořadu Reportéři ČT (pustit si jej můžete zde), ve kterém se o chystané transakci hovořilo jako o netransparentní. Poukázáno navíc bylo i na fakt, že znalecký posudek ocenil pozemky na 78 milionů korun. A prodej měl být uskutečněn pouze za 56 milionů.

Podle reportáže tak bylo ze hry vyšachováno město Harrachov, zatímco akciovce SAH měla transakce přinést "obrovské zisky".

Na pořad zareagoval Andrej Babiš, který vyhlásil, že respektuje rozhodnutí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodat areál jako celek. "Trvám však na uskutečnění výběrového řízení, které je tím nejlepším znaleckým posudkem na skutečnou cenu nemovitostí," dodal ministr financí.

Pro ČTK se vyjádřila i harrachovská starostka Eva Zbrojová. Zastavení prodeje pozemků ve skiareálu uvítala a zmínila, že město by mělo zájem o nezastavěné pozemky, jejichž hodnota se podle ní odhaduje zhruba na 40 milionů korun. O převzetí provozu lyžařského střediska by podle agenturní zprávy město zájem nemělo.

Miroslav Jansta vnímá vývoj situace jako nešťastný, Českou televizi už kvůli odvysílané reportáži zavalil stížnostmi a vyhrožuje žalobami.

Proč nesouhlasíte s verdiktem ministra financí? Výběrové řízení přece vnese do věci větší transparentnost, nebo ne?

"Ta věc má svoji historii. Ministr Babiš správně rozhodl, že se má veškerý nezbytný majetek státu prodat. Starostka Harrachova se svými lobbisty chtěla ty pozemky získat zadarmo, potom zmiňovala pronájem za korunu, obíhala kdejakou instituci. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se rozhodl prodat pozemky přednostně jejich uživateli, náš majetek, který na těch pozemcích najdete, s nimi tvoří funkční celek. Pro takový postup existují judikáty, podle mě dávají hluboký smysl."

Proč myslíte? Proč byste měli mít při prodeji přednost?

"Tak si představte, že teď ve výběrovém řízení vyhraje nějaký spekulant. Využije specifičnosti situace, že cena, kterou je ochotna zaplatit akciovka Sportovní areál Harrachov, už je veřejně známá. Tak nabídne cenu vyšší, areál získá - a pak nám napočítá nájem, který nebudeme moci akceptovat. Tak vleky zastavíme, přestaneme je provozovat a skiareál v Harrachově skončí."

A proč by pozemky nemohlo vlastnit město?

"A kde máte jistotu, že by se nezachovalo tak jako ten spekulant?"

Vždyť by přece bylo samo proti sobě, provoz areálu přivádí do města lyžaře, turisty... Z toho Harrachov žije, ne?

"Železnou logiku má v sobě uloženou jen prodej pozemků Sportovnímu areálu Harrachov. Vždyť už jen tímhle svým postupem, jehož jsme svědky, si město Harrachov svůj akciový podíl v této společnosti znehodnocuje."

Výrazný stín podezření každopádně na připravovaný prodej pozemků vrhá skutečnost, že stanovená prodejní cena byla výrazně nižší než ta, již vyčíslil znalecký posudek. Jak to vysvětlíte?

"Existuje několik posudků, podle jednoho z nich se také stanovila prodejní cena, na níž jsme se nakonec shodli s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jiný, starší posudek, o který se opírala reportáž, napočítal cenu oněch pozemků pomalu jako v Praze na Václaváku. Vycházel z čísel, která platí pro Špindlerův Mlýn nebo Pec pod Sněžkou, ale tam je na sjezdovkách mnohem větší provoz než v Harrachově. Navíc byl ten posudek vypracován k určení ceny pronájmu inkriminovaných pozemků. Ty byly mimochodem v reportáži ČT označeny za lukrativní, já na nich přitom opravdu nic lukrativního nevidím."

Opravdu ne? Polské noviny kupříkladu píší o možnosti kandidatury Krkonoš na pořádání zimních olympijských her. Kdyby byly regionu přiklepnuty, všechny pozemky by dramaticky stouply na ceně, ne?

"Jsem předsedou České unie sportu, ale o tom, že by se měla v Krkonoších pořádat olympiáda, jsem prvně slyšel tenhle týden v televizi. To je nesmysl."

Ve chvíli, kdy byste získali pozemky v Harrachově do vlastnictví, a to možná pod cenou, byste je pak přece mohli obratem výhodně prodat, ne? A pak byste byli za spekulanty vy.

"Ta televizní reportáž neustále podsouvala, že se na tom všem chce někdo obohatit, konkrétně já. Sportovní areál Harrachov je sice akciovka, ale vlastní ji sportovní spolky, přičemž v jednom z nich jsem voleným předsedou. Já sám za sebe tam nic nevlastním, v Harrachově jsem byl osobně jednou v životě. Pokud mluvíme o lukrativnosti, tak areály v Peci a Špindlerově Mlýně, kde má ČUS také svou majetkovou účast, jsou mnohem lukrativnější, ty areály jako spoluvlastník dlouhodobě výhodně pronajímáme - a nájemci projevují zájem o další prodloužení té spolupráce. Kdo tam přijede, vidí, že nájemci plní slovo a smluvní ujednání a do areálů masivně investují. V Harrachově jsme k tomu byli připraveni my, ale bohužel aktuální stav věcí realizaci samozřejmě nenahrává. Když jsme v nejistotě, jak se věci vyvinou dál, plánované investice do vylepšení vleků a celého areálu pochopitelně stopneme."

Když je tak lukrativní skiareály pronajímat, proč jste v Harrachově nepoužili stejný model jako v Peci nebo Špindlerově Mlýně?

"To je jednoduché, šlo nám o lyžařskou sportovní reprezentaci, aby pro ni v Harrachově byly zachovány důstojné podmínky pro přípravu."

S tím ovšem vůbec nekoresponduje stav skokanských můstků v Harrachově. Proč se jejich oprava nedotovala z výtěžků vedlejší sjezdovky?

"Takhle ty peníze nemůžete vůbec míchat. S tím, aby byly můstky vyňaty ze skiareálu, přišel svého času Liberecký kraj. Pak se o ně bohužel nestaral. Můstky jsou zařazeny pod obecně prospěšnou společnost, ve které navíc figurují, vyjma lyžařského svazu, jiné subjekty než v akciové společnosti Sportovní areál Harrachov, jež se stará o areál pro sjezdové lyžování."

Ale ty skokanské můstky jsou v havarijním stavu, co s nimi hodláte dělat?

"Potřebují opravu tak za 250 milionů korun. S tím musí pomoci stát."

Co vlastně děláte s penězi, které vyděláte na harrachovských sjezdovkách?

"Šetřili jsme je, abychom mohli do areálu výhledově investovat. Místo toho nás teď čeká prodlužování soudů, výběrové řízení, pokud se ho vůbec zúčastníme... Prostě dlouhý proces - a těžko říct, co nás čeká na jeho konci. Pokud tedy pan ministr financí ještě své stanovisko o zastavení prodeje nepřehodnotí. Podle mě bylo jednoznačně unáhlené."

autor: Luděk Mádl | před 1 hodinou

