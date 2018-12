Italský lyžař Paris vyhrál v Bormiu po sjezdu i superobří slalom

před 1 hodinou

Italský lyžař Dominik Paris vyhrál v Bormiu po pátečním sjezdu Světového poháru i dnešní superobří slalom. Domácí sjezdař porazil v závěrečném závodu roku 2018 o setinu sekundy olympijského vítěze Matthiase Mayera z Rakouska.

Paris startoval až po Mayerovi a na všech mezičasech byl pomalejší, na tom posledním před cílem dokonce o 33 setin sekundy. Závěr se ale devětadvacetiletému Italovi na těžké sjezdovce Stelvio vydařil skvěle a nejtěsnějším rozdílem se radoval z vítězství.

"Jedna setina na takový těžký závod je fakt hodně málo," uvedl Paris, jenž dnes načal druhou desítku svých kariérních vítězství. "Dole se toho dá ještě hodně získat, po skoku rozhoduje každý kilometr v hodině. Prostě jsem se z toho snažil dostat maximum," dodal letošní hrdina z Bormia.

Třetí pozici obsadil s odstupem 46 setin sekundy Nor Aleksander Aamodt Kilde, jehož krajan Aksel Lund Svindal se navzdory umístění v poli poražených udržel v čele hodnocení disciplíny. Světový pohár celkově vede král technických disciplín Marcel Hirscher z Rakouska, jenž v Bormiu nestartoval.

Seriál pokračuje hned v úterý novoročním paralelním slalomem mužů a žen v Oslu.

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Bormiu (Itálie):

Muži - superobří slalom:

1. Paris (It.) 1:29,95, 2. Mayer (Rak.) -0,01, 3. Kilde (Nor.) -0,46, 4. Kriechmayr -0,50, 5. Franz (oba Rak.) -0,80, 6. Feuz (Švýc.) -0,86, 7. Sejersted (Nor.) -0,94, 8. Odermatt (Švýc.) -1,18, 9. Clarey (Fr.) -1,20, 10. M. Caviezel (Švýc.) -1,23.

Průběžné pořadí super-G (po 4 z 8 závodů): 1. Svindal (Nor.) 219, 2. M. Caviezel 190, 3. Mayer 188, 4. Kilde 187, 5. Kriechmayr a Jansrud (Nor.) oba 186.

Průběžné pořadí SP (po 16 z 41 závodů): 1. Hirscher (Rak.) 620, 2. Franz 408, 3. Kilde 392, 4. Svindal 369, 5. Paris 366, 6. Feuz 353.