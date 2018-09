Erbanová změnila názor. Dráhové cyklistice se věnovat nebude

před 58 minutami

Bronzová medailistka z olympijských her v Pchjongčchangu Karolína Erbanová se dráhové cyklistice věnovat nebude.

Praha - Pětadvacetiletá sprinterka po nečekaném ukončení rychlobruslařské kariéry zvažovala přechod k nové sportovní disciplíně, záhy si to ale rozmyslela.

"Rychlobruslařka Karolína Erbanová opustila myšlenku, že by v Dukle Brno trénovala dráhovou cyklistiku," uvedli zástupci Dukly na twitteru s dodatkem, že další úmysly několikanásobné medailisty z mistrovství Evropy a světa v rychlobruslení nejsou známé.

O tom, že Erbanová uvažuje o přesunu k dráhové cyklistice, informoval ve středu web irozhlas.cz a kontakt s rychlobruslařkou, která se soustředila na sprinty, potvrdil ČTK i hlavní trenér brněnských dráhových cyklistů Svatopluk Buchta. Obě strany se dohodly, že pokud by rodačka z Vrchlabí chtěla začít jezdit na dráze, začaly by spolupracovat od 1. října. To se nestane.

"Karolína nás kontaktovala a my jsme viděli velkou šanci, že by z ní mohla být opravdu výborná dráhová cyklistka. Velmi upřímně jsme jí vylíčili, co by bylo potřeba absolvovat, aby se z ní dráhařka stala, vyžadovalo by to spoustu práce a tréninku. Rozhodla se jinak, což respektujeme," uvedl Buchta pro idnes.cz.

Pětadvacetiletá Erbanová se nečekaně rozhodla ukončit kariéru v posledním týdnu v srpnu a jako hlavní důvod uvedla chování reprezentačního trenéra Petra Nováka. Ten se ale proti její kritice ohradil a uvedl, že jej slova rychlobruslařky, kterou do roku 2014 trénoval, překvapila. Po olympiádě v Soči se Erbanová připravovala v Nizozemsku.