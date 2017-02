Erbanová: Takovou radost jsem ze čtvrtého místa ještě neměla. Zároveň jsem ale trochu smutná

před 55 minutami

Pouhých 23 setin sekundy dělilo Karolínu Erbanovou od medaile na mistrovství světa. Přesto u ní převládala spokojenost. "Ještě nikdy jsem se neradovala za čtvrté místo jako teď," řekla po závodě.

Kangnung (Korea) - Rychlobruslařka Karolína Erbanová skončila na mistrovství světa v korejském Kangnungu těsně pod stupni vítězů na pětistovce. V dějišti příštích olympijských her zajela svůj nejlepší čas sezony a od třetího místa ji dělilo jen 23 setin sekundy.

Úřadující evropská šampionka ve sprintu byla nakonec s výsledkem spokojená, i když přiznala, že bezprostředně po skončení disciplíny ji trochu mrzelo, že na stupních vítězů chyběla.

"Ještě nikdy jsem se neradovala za čtvrté místo jako teď. Mám z něj opravdu velkou radost. Hned po závodě jsme byla šťastná a smutná zároveň, což jsem si nebyla jistá, že vůbec jde," řekla Erbanová ČTK.

Ze třetího místa ji odsunula až v poslední rozjížďce Číňanka Jü Ťing, dvojnásobná mistryně světa ve sprintu. "Když jsem ji viděla vyjíždět z poslední zatáčky, tak jsem ještě doufala, že by to tam mohlo spadnout, ale je z toho čtvrté místo, což je na mistrovství světa krásné. I z toho pohledu, jak se mi vyvíjela sezona," uvedla Erbanová, která ze zdravotních důvodů vynechala začátek Světového poháru.

Rodačka z Vrchlabí zajela v Kangnungu čas 37,80, kterým jen o třináct setin zaostala za osobním rekordem. V aktuální sezoně rychleji ještě nejela.

"Kolo bylo výborné, první stovka ale mohla být rychlejší. Ulila jsem první start a to většinou trochu závodníka rozhodí. Nechala jsem tam desetinku. Myslím, že za 10,4 jsem mohla stovku mít, to ale ke sprintu patří," poukázala Erbanová na chybu na startu.

Diskvalifikace při opakovaném startu se ale nebála. "Věděla jsem, že podruhé chybu neudělám. Dávala jsem si velký pozor, ale napětí stoupá a osobně to podruhé cítím. Nesnažím se padnout do výstřelu, ale při prvním startu jsem se pohnula," přiznala.

Ženám vládne Asie, mužům Evropa

Erbanová v Koreji potvrdila, že je momentálně nejrychlejší evropskou sprinterkou, což ji potěšilo. Stejně jako fakt, že získala skalp Američanek a Kanaďanek. "Je ale pravda, že Asiatky nám teď trochu vládnou. Na druhou stranu v chlapech nebyl na stupních ani jeden, těm vládnou Evropané. Nevím, čím to je. My to máme teď takhle," řekla Erbanová.

Olympijská hala v Kanglungu patří oficiálně mezi nízko položené dráhy, rychlobruslaři však na ní zatím zajíždějí výborné časy. Například vítězná Nao Kodairaová z Japonska si vytvořila i osobní rekord, jela tak rychleji než ve vysokohorském prostředí.

"Měla by to být pomalejší dráha, ale osobně si myslím, že by se to říkat nemělo. Jsou tady ledaři z Calgary, kteří dělají nejlepší led na světě, a led je hodně rychlý. Už při tréninku jsme věděli, že to bude lítat. S evropskými ledy se to nedá srovnávat," podotkla Erbanová. "Uvidíme, jak to bude za rok při olympiádě. Teď jsou ale všichni spokojení," dodala.

Druhý start na MS Erbanovou čeká v sobotu, kdy se představí na kilometrové trati. "Od mistrovství Evropy jdu nahoru, věřím si více a více, což je pro mě důležité. V klidu se vyspím a půjdu na start jako dnes, nedávám si do hlavy ale nějaká čísla," řekla Erbanová.

Medailové ambice ale mít bude. "Když jsem byla na pětistovce čtvrtá, tak šance je. Můžu ale teď vyjmenovat osm holek, které mohou medaili získat. Je to zajímavé a o to víc mě to baví. Mění se to a velkou roli hrají i malé detaily," dodala Erbanová.

