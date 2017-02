Sportovci budou na OH v Koreji připomínat sto let republiky

AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

Číslovka sto a další grafické symboly ozdobí oblečení reprezentantů a doplní i logo Českého olympijského výboru (ČOV).

Praha - Sté výročí založení republiky bude hlavním motivem české výpravy pro zimní olympijské hry 2018 v korejském Pchjongčchangu. Číslovka sto a další grafické symboly ozdobí oblečení reprezentantů a doplní i logo Českého olympijského výboru (ČOV).

"Rozhodování o motivu bylo tentokrát jednoduché. Sté založení republiky a sto let demokracie v českých zemích je velké téma a významná věc," uvedl předseda ČOV Jiří Kejval na dnešní tiskové konferenci uspořádané rok před zahájením her.

Motiv ČOV navíc symbolicky představil v Obecním domě v Praze, ve kterém byla 28. října 1918 vyhlášena samostatnost Československa. "Český sport má hlubší kořeny, ale pro sportovce má rok 1918 velký význam. Od té doby reprezentují Českou republiku, Československo a různé deriváty. Pokaždé ale stejnou zemi. Největší akcí pro ně, hlavní cíl, jsou olympijské hry," doplnil Kejval.

Volbou motivu pokračuje ČOV v tradici, kdy pro své aktivity hledá inspiraci mimo sportovní svět. Pro Londýn 2012 vycházel design z obrazu Dvoubarevná fuga od Františka Kupky, v Soči 2014 bylo inspirací dílo secesního malíře Alfonse Muchy a loňské Rio de Janeiro doprovázela stylizovaná postavička legendárního vytrvalce Emila Zátopka.

Logo pro olympiádu 2018 vytvořil akademický malíř Milan Jaroš, jenž připravil dvě varianty - barevnou a zlatou. "Nuly jsou tvořeny závorkami, které jsou zároveň gestem rukou a mají být symbolem harmonie i vymezením určitého prostoru," popisoval Jaroš s tím, že doprovodný symbol hvězdičky značí narození. "Zároveň bych si přál, aby každý sportovec, když se podívá na stovku na svém oblečení, přidal do stoleté historie nějaký velký úspěch," dodal Jaroš.

Stejně jako v minulosti ČOV připravuje doprovodné kampaně, do níž by se měli zapojit i sportovci. "Nebudeme slavit nejen sto let republiky, ale i 50 let od první olympijské medaile Jirky Rašky a také dvacet let od první zlaté medaile z kolektivních sportů, hokejistů v Naganu. S tím vším chceme pracovat a zatahovat do toho sportovce," uvedl Kejval.

Na biatlon za 530 korun

Dnes také začal prodej vstupenek v České republice, a to ve společnosti IB Travel, která nabízí hlavně balíčky, čili vstupenky s letenkou a ubytováním.

"Zatím jsou jich k dispozici přibližně tři tisíce a další, až bude jasnější rozlosování hokejového turnaje, ještě obdržíme. Ceny například na biatlon poblíž trati začínají na 530 korunách, na rychlobruslení se pohybují mezi čtyřmi a sedmi tisíci korun a na hokej od 1600 až do finále za 22 tisíc korun. Tradičně nejdražší je vstupenka na slavnostní zahájení – až 35 tisíc korun,“ informuje Petr Graclík, generální sekretář Českého olympijského výboru.

Doktor si přípravy pochvaluje

Nedávná čtyřdenní návštěva šéfa české mise Martina Doktora dějiště olympiády skončila jeho příznivým konstatováním, že nová sportoviště jsou už téměř dokončena a podle plánu pokračuje dostavba obou olympijských vesnic, a to jak v horách, tak v pobřežní části, stejně jako výstavba moderní rychlodráhy ze Soulu.

"Už se jen dolaďují haly pro hokej a rychlobruslení. V přímořské části jsou jednotlivá sportoviště od sebe oddělena minutovými vzdálenostmi. Do horské části, která se stane domovem hlavně alpských lyžařů, jsme jeli 40 minut. A protože jsme byli svědky i závodu Světového poháru v běhu na lyžích, tak musím pochválit i jeho organizátory. Korejci jsou milí, pokorní a svědomití lidé, takže věřím, že nás čekají krásné hry,“ zdůraznil Doktor.

Asi vůbec největší problém bude s ubytováním, hlavně v horské oblasti, a proto Český olympijský výbor už předem zajišťuje potřebné kapacity pro celou výpravu. "Měli jsme možnost prohlédnout si ukázkové pokoje a velice se nám líbily. Nejsou sice tak prostorné jako v Soči, ale postele jsou dost velké. Je rovněž příjemné, že velice blízko máme z našeho domu do jídelny. Takže z tohoto pohledu by pro naše sportovce mělo být všechno příznivé,“ dodává šéf mise.

autoři: ČTK, Jaroslav Pešta | včera

