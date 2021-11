Životní závod Dubovské v Levi. Ve slalomu skončila šestá, Vlhová slaví double

Šéf nového Nejvyššího stavebního úřadu by měl být podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) znám do konce roku. Do výběrové komise budou podle ní přizváni i členové koalice, která by měla složit příští vládu. Vzhledem k tomu, že budoucí vláda avizuje hospodaření v rozpočtovém provizoriu, výběr podle Dostálové nespěchá. Úřad totiž nebude moci fungovat samostatně, ale jen jako organizační jednotka ministerstva pro místní rozvoj. S odložením účinnosti nového stavebního zákona Dostálová nesouhlasí. Pokud ale bude formující se vláda trvat na změnách, vytvoří situaci, kdy budou na scéně stavebního práva v jeden čas fungovat dva zákony. Dostálová to v neděli řekla v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.