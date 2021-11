Žádné závodění na jistotu, Krčmář chce z Pekingu vrcholný výsledek

Biatlonista Michal Krčmář patří dlouhodobě k lepšímu světovému průměru. Posledních šest sezon jezdí stabilně, ale na stupních vítězů stál jen dvakrát. V olympijské sezoně plánuje závodit riskantněji a vybojovat špičkový výsledek.

V uplynulých šesti ročnících Světového poháru skonči Krčmář celkově v průměru dvaadvacátý. Z pohárových bojů má jedno třetí místo, podruhé uspěl na olympiádě v Pchjongčchangu, kde překvapil stříbrem ze sprintu. A na prahu další olympijské zimy chce mezi elitu.

"Dokážu jezdit stabilně, ne úplně na vrcholu, ale letos bych to radši vyměnil za to, že zajedu top výsledek a pak třeba budu klidně šedesátý. Ne být neustále od desátého do třicátého místa. To není špatný, ale fanoušci si pamatují top výsledky. To je něco, co bych chtěl letos změnit," řekl třicetiletý Krčmář na tiskové konferenci týden před startem seriálu SP.

Do závodů Světového poháru bude nastupovat na maximum. "Nevypouštím žádný svěťáky, ale pevně věřím, že forma bude kulminovat až po novém roce," naznačil, že směřuje úsilí k únorovým hrám. Na některých závodech před olympiádou si zkusí zmíněný risk.

"Málokomu se povede, že přijede na olympiádu a vyjde to na první dobrou. Je potřeba si to vyzkoušet předem. " řekl.

Po úspěchu na korejské olympiádě měl v dalších dvou sezonách pocit, že nedokáže držet krok se špičkou. "Rvát se o přední místa, což sportovce sráží a ztrácí touhu," uvedl Krčmář.

Neúspěchy rodáka z Vrchlabí hnaly dopředu. "Neseděl jsem zkroušeně, ale zlepšoval svoje slabé stránky a pracoval na těch silnejch. Nestagnoval jsem, ale jiní dělali větší kroky než já."

Minulý ročník SP mu dodal znovu chuť, jelikož dokázal držet krok se špičkou. "I když to nevyšlo na třešničku na dortu, tak jsem to zase cítil. To mě nabilo motivací dál a pevně věřím, že se zase dokážu o něco poprat. Pořád mě biatlon baví a mám touhu," pronesl Krčmář.

Na hrách v Pchjongčchangu nepatřil mezi medailové naděje. Využil skutečnost, že byl "schovaný" za Ondřejem Moravcem a Veronikou Vítkovou. "Z bezstarostnosti se mi povedlo načasovat formu a zužitkovat ji," zavzpomínal Krčmář.

Tentokrát už pojede na olympiádu jako česká jednička a pod tlakem, že se od něj čeká špičkový výsledek. "Bez tlaku bych nepodal maximální výkon. Nevadí mi tlak zvenčí, kontraproduktivní je tlak, který si vytvořím sám na sebe. S tímhle ale už nějaké roky umím pracovat, mám něco za sebou a beru to automaticky," uvedl Krčmář.

Z nováčka vzorem pro mladé

Po minulé sezoně ukončil kariéru Moravec jako poslední z úspěšné generace, od které se Krčmář učil. "Kluci mi chybí. Strávil jsem s nimi spoustu času i mimo sport, povídali a řešili jsme spoustu životních situací okolo a to teď není. O dni volna jsme zůstali sedět po snídani, to vyprchalo. Mladý to mají nastavený jinak. Tohle je nový, snažím se zvyknout si," přiznal Krčmář.

Nyní je sám vzorem pro mladé reprezentanty. Zprvu se jim snažil radit. "Zezačátku jsme měl horlivější přístup, ale je přirozené, že každý má svoji cestu," řekl, proč se v tomto směru stáhl.

"Pokud něco budou chtít, tak si to okouká každý sám. Takhle jsem to měl já, Ondra za mnou extra nechodil, ale já četl mezi řádky a koukal, co dělají, a snažil se to z nich vytáhnout."

Na olympiádě v Pekingu se očekávají přísná opatření proti koronaviru. Biatlonisté nejspíš budou jezdit z ubytování do 300 metrů vzdáleného areálu autobusem. Pohyb budou mít omezený na sportoviště a olympijskou vesnici.

"V Pchjongčchangu jsem byl čtrnáct dnů na pokoji, v jídelně, na závodišti nebo v posilovně. Věci okolo mě vlastně nezajímají. Stejně koncentrovaný a chystat na výkon se budu i nyní," řekl Krčmář, že tak jako tak na nic jiného není prostor.

Na olympiádě v Soči například sportovcům život ztrpčovala bezpečnostní opatření. Kontroly byly téměř na každém kroku. "Všechno má něco. Neřeším, že je něco na pytel, že mi něco vadí. Přijedu, přijmu to, protože to tak je daný, a nevidím v tom za sebe problém," řekl Krčmář.